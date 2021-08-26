載女友國道閃燈逼車慘中彈！被誤當仇家開轟　辣妹驚險閃過死神

▲▼曾姓嫌犯懷疑被仇家逼車閃大燈，在國道開槍後3天落網，起出2槍55顆子彈。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

國道1號台中大雅交流道21日深夜發生槍擊事件，40多歲的苗栗曾姓男子在國道上不滿被後方李姓男子開的車一再逼車閃大燈，誤以為是仇家尋仇挑釁，於是先下手為強，駛近李男右側開槍，擊中李男手腕，曾嫌原本就因槍砲案被霧峰警分局鎖定，如今因開槍曝露行蹤，警方24日晚間在太平租屋處逮捕，並且回到苗栗勝興車站山區查獲被丟棄的2支改造手槍、55顆子彈，曾嫌25日被依殺人未遂罪嫌移送，聲押獲准。

25歲的李男21日晚間開車載著沈姓女友（29歲）由北部南下至台中訪友，行經國1豐原段時，竟被右側車輛開槍，子彈貫穿車窗，擊中李男左手腕，鮮血直流，李男忍痛開下大雅交流道，打電話報警。

警方表示，原本就因為槍砲罪案鎖定曾嫌，後來發生國道槍擊案，發現該車和曾嫌相似，於是根據監視器循線在24日晚間6點左右，在太平租屋處逮捕，曾嫌坦承行凶後，就把槍彈丟在苗栗三義老家勝興車站旁，警方也前往順利查獲2把改造手槍、55顆子彈。

據了解，曾嫌因得罪某個道上大哥，當晚後方一再逼車，誤以為是仇家尋仇才先下手為強，曾嫌訊問後被依殺人未遂罪嫌送辦，並聲押獲淮。