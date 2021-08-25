夜店殺警要角萬少丞發監前又惹禍　內湖飛車撞仇家再加判6月定讞

▲萬少丞入監前再犯案，今再遭判刑6月定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的台北市夜店殺警案，當時在本案中占有重要地位的萬少丞，遭判刑8年8月定讞，並於2019年6越發監。但他發監前又再犯案，於內湖地區跟著友人，飛車衝撞仇家，並持棍棒砸車，最後逼對方簽下50萬元和解書。一審將萬少丞判刑6月、得易科罰金。案經上訴，高等法院二審駁回上訴定讞。

萬少丞父親是松聯幫綽號「萬年」的萬年祥，他在2014年9月間發生的信義區夜店殺警案中，當時是以竹聯幫和堂的身分，遭警方追緝。警方還呼籲他儘速出面投案，萬少丞最後被檢方起訴後，法院裁定100萬元交保。全案經多年訴訟後，2019年6月間萬少丞遭判刑8年8月定讞，發監執行。

本案是發監前2個月所犯。判決指出，萬少丞與陳姓男子有糾紛，雙方約出談判，萬少丞搭乘友人的賓士車前來，至於陳男則是帶著哥哥開著馬自達轎車前來。雙方見面後，萬少丞隨即持不明刀械下車，對方見萬少丞怒氣沖沖前來，立馬駕車離開，萬少丞則是跳上友人的賓士車，在後方追逐。2車在內湖街道上飛馳，最後萬少丞方面的車輛撞上對方。

萬少丞2人隨即下車，持棍棒、刀械，砸毀對方車輛。警方獲報趕到現場，萬少丞宣稱是車禍糾紛，還逼迫對方向警方供稱，是因為車輛打滑才發生擦撞，要自行和解。警方離開後，萬少丞2人又脅迫對方簽下50萬元的和解書，萬少丞2人才離去。陳男隨後到地檢署提出告發，萬少丞與友人遭檢方提起公訴。

一審法院認定萬少丞犯毀損罪，判刑6月、得易科罰金18萬元；另外友人則被依毀損罪判6月徒刑、強制罪判拘役55日，共得易科罰金23萬5000元。萬少丞上訴二審，高等法院25日宣判，還是認定他有罪，駁回上訴，全案定讞。