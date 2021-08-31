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兒童染疫狀況大不同！研究：痙攣是症狀之一　未發燒也應進行檢測

▲▼痙攣。（圖／翻攝自英國紅十字會官網）

▲以色列案例顯示，痙攣可能是兒童罹患新冠的症狀之一。（圖／翻攝自英國紅十字會官網

記者葉睿涵／編譯

兒童在感染新冠肺炎後，通常不會出現嚴重的症狀，不過醫學期刊《痙攣》在28日刊出最新研究顯示，以色列有11名兒童在感染新冠後出現痙攣症狀，因此呼籲醫護人員應將痙攣視為兒童感染新冠的症狀之一。

路透社報導，在以色列175名被送到急救並確診為新冠患者的兒童中，有11人是因為出現痙攣（seizure）症狀，送院後才被發現染疫。這11人中有7人之前被診斷出患有神經系統疾病，6人有發燒症狀，但目前11名兒童病患已全數康復。

論文主要作者表示，雖然在成人患者中，痙攣並不是感染新冠後的主要症狀，但從以色列的案例看來，無論兒童是否曾出現發燒症狀或曾有癲癇病史，痙攣都可能是兒童感染急性新冠肺炎的主要症狀，因此醫護人員應該意識到，只要兒童出現痙攣現象，就應該趕快為他們進行新冠檢測。

報導稱，兒童罹患新冠肺炎的機率遠低於成人，而且他們的症狀通常並不嚴重，主要包括了發燒和輕微呼吸道問題，不過研究人員認為，兒童不應在出現流感症狀或接觸到新冠確診者後，才接受新冠檢測，並呼籲醫護人員將痙攣視為兒童感染新冠的症狀之一。

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