美返台年輕人6縣市趴趴走　北市擴大匡列141人⋯97接觸者PCR出爐

▲台北市衛生局記者會。台北市政府衛生局專委歐佳齡（左）、疾病管制科長張惠美（右）。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市衛生局日前公布案16087相關資料，為一名美國返台年輕人，曾於美國打過2劑BNT疫苗，個案足跡相當活躍，包括搭乘台北捷運、火車和公車到台北、新北、基隆、桃園、花蓮和宜蘭。針對此案，台北市衛生局31日表示，已匡列10人居家隔離、141人自主健康監測，有97人採檢都是陰性。

台北市衛生局31日下午召開防疫記者會，針對案16087的匡列對象採檢結果，北市衛生局指出，10人居家隔離採檢皆為陰性，並擴大匡列141人自主健康監測，其中87人陰性，52人還在等報告，2人預計稍後進行採檢。

北市衛生局疾管科長張惠美日前說明，案16087為一名美國返台民眾，7月23日從美國入境，曾於5月、6月在美期間打過2劑BNT疫苗，7月23日入境和8月5是居家檢疫期滿後採檢PCR陰性，因此回歸社區生活；個案因要回去美國，所以進行再度採檢，8月28日採檢PCR陽性，Ct值高達36，傳染風險低。

張惠美指出，案16087於確診前14天足跡較多，除了在台北市有到一些餐飲店，包括「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」之外，還有去過基隆、新北、桃園、宜蘭和花蓮，並搭乘公車、捷運和火車跨縣市移動，目前已通知各地方政府衛生局進行疫調，並要求業者做環境清消。