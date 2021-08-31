　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

調查局查扣大量黑心防疫商品　15萬劑假快篩+25萬件仿劣防護衣

▲▼調查局臺中市調查處查緝仿冒防護衣工廠。（圖／調查局提供）

▲台中市調查處查緝仿冒防護衣工廠。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

台灣新冠肺炎疫情警戒從3級降為2級，但這種變種病毒的威脅仍讓民眾不敢掉以輕心，隨時都會上網採購相關防疫商品，但法務部調查局從5月起，在全台各處總計已查獲上萬台黑心血氧機、15萬劑仿冒COVID-19快篩劑、以及近25萬件仿冒劣質防護衣，提醒民眾小心選購，如發現假貨劣質品可就近提告查緝。

調查局表示，不肖商人無視民眾健康級防疫安全，透過網路社群、拍賣網站等平台，販售黑心防疫商品大發防疫才，調查局光是8月發動為期4天的全國同步偵辦行動，共計偵辦49件黑心防疫商品案件，其中搜索15處所，約談54人，並協調地方政府衛生局行政稽查18家工廠或藥局。

▲▼調查局嘉義縣調查站查緝哄抬防疫清潔用酒精網路賣家。（圖／調查局提供）

▲嘉義縣調查站查緝哄抬防疫清潔用酒精網路賣家。（圖／調查局提供）

在5月1日《醫療器材管理法》正式實施前，調查局2020年的防疫案件主要置於查緝非法口罩，共計查緝15家大型口罩工廠，查獲超過3億7614萬片口罩，2021年全台疫情升到三級警戒後，開出現清潔用酒精囤積哄抬情形，市面上的酒精類清潔用品也五花八門，還有各種血氧機竟然能在絨毛布偶上測出血氧心跳值，完全無法提供民眾防疫保護。

為了遏止防疫商品犯罪新趨勢，調查局滾動式調整偵辦範圍，從5月開始，陸續查獲哄抬防疫酒精4,265公升；查獲黑心血氧機一萬餘台、自中國大陸及越南進口仿冒隔離衣18萬件、劣質防護衣6萬7千件、仿冒COVID-19快篩試劑15萬劑，及時阻絕黑心防疫商品流入市面。

▲▼調查局高雄市調查處查獲仿冒COVID-19快篩試劑工廠。（圖／調查局提供）

▲高雄市調查處查獲仿冒COVID-19快篩試劑工廠。（圖／調查局提供）

此外，東歐國家羅馬尼亞2020年發現我國醫療器材進口商遭該國犯罪集團詐騙後，調查局及法務部國際及兩岸法律司、台中地檢署聯手，在台製作被害人筆錄，協助羅馬尼亞檢警凍結我國廠商被騙匯款，追回遭詐騙款項美金4萬餘元。調查局呼籲民眾要選用有政府核准字號之合格醫療器材，遇有哄抬、囤積或偽冒之劣質防疫物資，請即時就近通報調查局各外勤處站，或撥打0800-007-007專線。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

護士裝女客變「偷錢蝦妹」　壽星喝掛撿走舞者小費400元遭公審

美魔女直播嗆：請乾爹去找你　挨告恐嚇只求「隱瞞1件事」

帥牙醫破相！擅闖包廂搭訕　正妹急call「男友快來」打斷他鼻樑

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
「比較老的年輕人」殘念！　網分析：BNT跟你們沒關係了
美返台年輕人6縣市趴趴走　97接觸者PCR出爐
「比較老的年輕人」殘念！　網分析：BNT跟你們沒關係了
「比較老的年輕人」殘念！　網分析：BNT跟你們沒關係了
前主播打BNT第二劑「要命4症狀」　穿3套衣包棉被仍超冷
閃電打進家！　少女滑手機「邊充電」直接被劈死
快訊／北市+1！中正區60多歲男確診　感染源不明
國防部揭共軍犯台「7大可能時機」！　最新報告出爐
獨／12歲男童開學前一天墜樓亡！　生前曾說這句話
風向反轉！他列AZ疫苗「7大優點」　網狂讚：超佛心
18到22歲大學生「可先打BNT」！上班族再度崩潰：又插隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

教授不給問　女大生衝講台點火嚇跑大家！不起訴理由曝

獨／酒駕撞死黃暐瀚母判5年4月　美髮師母怒喊：不公平一定上訴

母同居人拖把暴打…4歲女童全身瘀青亡！社會局提獨立告訴

她深夜迷失街頭「10多支手機號碼」沒回應　警尋地址送返家

前一天才收到裸照！他加工後猛傳到「守望相助會」　結局慘曝

中班男童走失蹲路邊哭　新手爸警員「打遍幼稚園電話」找到家

台東包棟民宿「竟成詐騙機房」！刑大直搗蒐證逮詐團

武界林道坍方困11人登山隊　救難隊闢便道指引隊員脫險

影／大溪圳頂鐵皮工廠陷火海！濃煙飄向國道3號　一度封閉交流道

台南4歲女童死因曝　母同居人認了：拿拖把打到重傷

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

教授不給問　女大生衝講台點火嚇跑大家！不起訴理由曝

獨／酒駕撞死黃暐瀚母判5年4月　美髮師母怒喊：不公平一定上訴

母同居人拖把暴打…4歲女童全身瘀青亡！社會局提獨立告訴

她深夜迷失街頭「10多支手機號碼」沒回應　警尋地址送返家

前一天才收到裸照！他加工後猛傳到「守望相助會」　結局慘曝

中班男童走失蹲路邊哭　新手爸警員「打遍幼稚園電話」找到家

台東包棟民宿「竟成詐騙機房」！刑大直搗蒐證逮詐團

武界林道坍方困11人登山隊　救難隊闢便道指引隊員脫險

影／大溪圳頂鐵皮工廠陷火海！濃煙飄向國道3號　一度封閉交流道

台南4歲女童死因曝　母同居人認了：拿拖把打到重傷

山東14歲學生染炭疽病死亡　35歲男子在死者家中屠宰病牛也感染

教授不給問　女大生衝講台點火嚇跑大家！不起訴理由曝

Amy葉庭蓁突冒「死亡預感」哭求別回家　返家10分鐘毛孩哀嚎

9月天然氣價格持續凍漲　中油：僅電業用戶調漲3%

獨／酒駕撞死黃暐瀚母判5年4月　美髮師母怒喊：不公平一定上訴

暴雨沖垮公路2死10傷！7車墜6公尺深大洞　警：23年沒遇過這種事

「發現‧永靖小旅行」　帶您認識全台第一條私人建街

不到70萬元的TAG Heuer陀飛輪限量錶太誘人！　偕古董錶說歷史

金正恩喊話青年「自願犧牲」！聯合國爆料：北韓強迫未成年孤兒挖礦

母同居人拖把暴打…4歲女童全身瘀青亡！社會局提獨立告訴

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

社會熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

陸男「淘寶買橡皮艇」偷渡上岸　下場曝

烈焰填滿整間房！　彰化員林住宅大火警消灌救中

快訊／屏東某科大「大三男」校內大樓尋短

殯儀館燒庫錢驚見20萬千元真鈔

小六童開學前一天墜樓亡　生前曾說這句話…

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

謝志宏冤獄18年　獲補償2319萬確定

銀行偽造財報　他轟：司法沒改革

撞死黃暐瀚母！美髮師：每天抄心經迴向判決出爐

一銀盜領8300萬首腦　人民血汗錢送他遣返回國

即／高雄輕軌「行駛中」出軌！

更多熱門

相關新聞

AZ對象加開！滿23歲「1類人」卻資格不符

AZ對象加開！滿23歲「1類人」卻資格不符

第七期自8月29日10時開放之AZ疫苗預約接種，已於今（31）日12時截止，為了讓疫苗資源有效運用，9月3日10時至4日18時止，將開放1998年12月31日（前）出生的民眾預約，不過前提是，必須7月19日前就已登記意願才符合資格。就有網友將消息轉至PTT上，無奈自己還是打不到。

「台北列本土、高雄列境外」遭疑雙標！指揮中心曝原因

「台北列本土、高雄列境外」遭疑雙標！指揮中心曝原因

第7輪改選BNT「AZ現緩打潮」？　陳時中回應了

第7輪改選BNT「AZ現緩打潮」？　陳時中回應了

台大盼開放大專生造冊接種　陳時中這樣說

台大盼開放大專生造冊接種　陳時中這樣說

首例機師突破性感染匡列26人採檢出爐

首例機師突破性感染匡列26人採檢出爐

關鍵字：

新冠肺炎防疫物資商品快篩試劑防護衣酒精血氧機黑心醫療器材管理

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」卻被說要自重

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

快訊／第七輪AZ疫苗加開！23歲以上9/3開放預約！

快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面