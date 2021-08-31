調查局查扣大量黑心防疫商品　15萬劑假快篩+25萬件仿劣防護衣

▲台中市調查處查緝仿冒防護衣工廠。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

台灣新冠肺炎疫情警戒從3級降為2級，但這種變種病毒的威脅仍讓民眾不敢掉以輕心，隨時都會上網採購相關防疫商品，但法務部調查局從5月起，在全台各處總計已查獲上萬台黑心血氧機、15萬劑仿冒COVID-19快篩劑、以及近25萬件仿冒劣質防護衣，提醒民眾小心選購，如發現假貨劣質品可就近提告查緝。

調查局表示，不肖商人無視民眾健康級防疫安全，透過網路社群、拍賣網站等平台，販售黑心防疫商品大發防疫才，調查局光是8月發動為期4天的全國同步偵辦行動，共計偵辦49件黑心防疫商品案件，其中搜索15處所，約談54人，並協調地方政府衛生局行政稽查18家工廠或藥局。

▲嘉義縣調查站查緝哄抬防疫清潔用酒精網路賣家。（圖／調查局提供）

在5月1日《醫療器材管理法》正式實施前，調查局2020年的防疫案件主要置於查緝非法口罩，共計查緝15家大型口罩工廠，查獲超過3億7614萬片口罩，2021年全台疫情升到三級警戒後，開出現清潔用酒精囤積哄抬情形，市面上的酒精類清潔用品也五花八門，還有各種血氧機竟然能在絨毛布偶上測出血氧心跳值，完全無法提供民眾防疫保護。

為了遏止防疫商品犯罪新趨勢，調查局滾動式調整偵辦範圍，從5月開始，陸續查獲哄抬防疫酒精4,265公升；查獲黑心血氧機一萬餘台、自中國大陸及越南進口仿冒隔離衣18萬件、劣質防護衣6萬7千件、仿冒COVID-19快篩試劑15萬劑，及時阻絕黑心防疫商品流入市面。

▲高雄市調查處查獲仿冒COVID-19快篩試劑工廠。（圖／調查局提供）

此外，東歐國家羅馬尼亞2020年發現我國醫療器材進口商遭該國犯罪集團詐騙後，調查局及法務部國際及兩岸法律司、台中地檢署聯手，在台製作被害人筆錄，協助羅馬尼亞檢警凍結我國廠商被騙匯款，追回遭詐騙款項美金4萬餘元。調查局呼籲民眾要選用有政府核准字號之合格醫療器材，遇有哄抬、囤積或偽冒之劣質防疫物資，請即時就近通報調查局各外勤處站，或撥打0800-007-007專線。

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