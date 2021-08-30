吳釗燮投書韓媒兩大報　喊話聯合國接納台灣

▲外交部長吳釗燮再度投書國際媒體，為台灣爭取聲量。（圖／路透社）

文／中央社記者廖禹揚首爾29日專電

韓國三大報之一的中央日報及重要英文報之一的韓國時報（The Korea Times）近日刊出外交部長吳釗燮投書，他呼籲聯合國接納台灣，讓台灣在疫情之下盡一份心力。

韓國中央日報及韓國時報日前刊出吳釗燮投書專文指出，Delta變種病毒帶來新一波疫情高峰，台灣疫情也因此升溫，但控制得宜，證明有能力與友邦及夥伴國家合作應處疫情所帶來的挑戰。

吳釗燮表示，台灣優異的防疫能力、迅速滿足全球供應鏈需求的實力，以及持續對夥伴國家提供的實質協助，在在說明沒有理由不讓台灣在聯合國體系扮演建設性角色。

投書提到，聯合國及其專門機構在中華人民共和國施壓下，持續援引1971年聯合國大會第2758號決議，作為排除台灣參與聯合國的法律依據，但決議文中事實上僅處理中國在聯合國代表權，並未提到中國所稱對台灣擁有主權，也未授權中國在聯合國體系代表台灣。

吳釗燮強調，聯合國不當排除台灣，也阻礙台灣公民社會參與，持台灣護照者不得進入聯合國參訪或出席會議，台灣媒體也無法取得記者證入場採訪，不僅有損多邊主義理念，也違反尊重人權及基本自由等聯合國成立宗旨。

台灣在過去60年來持續向全球各地的夥伴國家提供協助，並聚焦協助夥伴達成聯合國的永續發展目標（SDGs），致力於協同抗疫及疫後復甦。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐下，世界各國受到嚴重社會經濟衝擊，無不期盼聯合國強化作為以解決危機，而這也是聯合國接納台灣這個可貴夥伴的時刻。

吳釗燮表示，台灣已準備好做出貢獻，而在世人共同致力邁向復甦之際，將有能力做出貢獻的夥伴拒於門外，對全世界而言是道德及實質損失，呼籲聯合國如秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今年6月上任時宣示演講中所強調，接納所有各方參與，讓聯合國及其所服務的國家與人民真正受益。