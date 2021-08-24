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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁上任一年喊實現夢想「繼續努力」　婆媽包圍狂讚100分

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁上任一周年，在地婆媽狂喊讚。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（24）日就職一周年，選在綠園道左營雙城廣場舉行施政成果說明會，也親曝這一年多來的心聲。他說，從擔任代理市長至今，總共有5000多個日子，對於故鄉高雄有深深的期許、大大的願望和夢想，努力為高雄做事的決心，從來沒有改變。

回顧這一年多來的點滴，陳其邁說，有以衛武營為中心的鳳山中城計畫啟動、輕軌復工、大南環通車、亞洲新灣區園區啟用，以及流行音樂中心跨百光年，讓高雄留下最燦爛的夜晚；前鎮漁港的改建將成為台灣的豐洲市場；逍遙園的重啟，展現了日本華族的美學跟冒險精神；龍巖冽泉的復原成為柴山的新門戶；而左營舊城的再次通水讓歷史能夠繼續緩緩地流動。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁上任周年，率市府團隊鞠躬感謝。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁也感性提到，人生要實現理想原來近在眼前，能在故鄉實現夢想是最幸福的事情，一年來有非常多感觸，很榮幸有機會在心愛的故鄉服務，也能夠在高雄面對轉型挑戰的階段，奉獻他人生最精采的歲月，希望未來1年，甚至未來歲月能繼續有機會為了偉大城市共同努力。

假如有人問說，一生最自豪的事情是什麼？陳其邁說，他會告訴大家，能夠為高雄這個最深愛的故鄉，奉獻一生經歷，是一輩子的驕傲。尤其要特別感謝市民朋友對他的期許、批評跟指教，相信這些都是為了高雄能夠更好，也為了讓生活能夠更加美好。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁今選在綠園道左營雙城廣場舉行施政成果說明會。（圖／記者賴文萱攝）

在說明會過後，陳其邁也跟著市府團隊繞了一下綠園道，在地婆媽看到他狂比讚，「每天都來這邊乘涼」、「讚讚讚」、「市長真英俊」。當地蔡鄰長更直言市長表現很好、給他100分，明年選舉還會投給他，要再繼續支持他。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁說，努力為高雄做事的決心，從來沒有改變。（圖／記者賴文萱攝）

市府團隊對於各項重大建設也全力衝刺，捷運紅線的延伸、黃線緊鑼密鼓的籌備、治水抗旱的努力，成為台灣第一個水情反轉的城市；青年創業補助、空汙改善、新動物園運動的進行、國民運動中心的規劃、公托、公幼、長照據點的擴點、新住民會館以及勞工自治委員會等服務照顧弱勢朋友。而在面對COVID-19與變種病毒挑戰的同時，市民朋友和市府同仁日以繼夜的為防疫工作拚搏，也讓高雄更加團結，成為緊密的一家人。

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