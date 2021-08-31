弄蛇人「腳趾被蛇咬」毒發身亡　奪命瞬間影片曝

On #Rakshabandhan , a man tries to tie a #Rakhi to a pair of snakes, but dies after one bites him.#Bihar #india pic.twitter.com/vfhytUNMOZ — Backchod Indian (@IndianBackchod) August 25, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

印度今年兄妹節發生一起憾事，一名有10年經驗的25歲弄蛇人在慶典上表演，雙手各抓一條毒蛇，想讓牠們像傳統象徵「兄妹緊密情誼」那般彼此纏繞在一起，卻不小心被毒蛇咬傷。弄蛇人甚至來不及送到醫院，就已經毒發身亡。

▲布阿爾左腳大拇趾被毒蛇咬住。（圖／翻攝自推特）

綜合印媒報導，兄妹節（Raksha Bandhan）是印度重要的傳統節慶，又稱為保護繩節，梵文中「Raksha」是保護之意，「Bandhan」則是打結的意思。節慶當天姊妹會在兄弟的右手腕繫上細繩，兄弟則發誓會保護姊妹遠離各種麻煩和危險；節慶上弄蛇人會將2條蛇綁在一起，象徵兄妹互相保護。

弄蛇人名叫布阿爾（Manmohan alias Bhuar），他在22日慶典當天試圖將2條蛇綁在一起，雙手各從尾巴抓起一隻毒蛇；然而其中一條蛇因為感到威脅，爬到他腳邊迅速咬了一口，過程全被旁觀的民眾錄下。

布阿爾很快被送往最近的醫院，但不幸該加醫院沒有毒蛇血清，只好再轉往大型醫院，但到院後被宣告死亡；醫生表示，他太晚到醫院了。布阿爾過去10年的弄蛇生涯中拯救許多條蛇，尤其是毒蛇，他也常會為遭蛇咬的民眾提供治療。