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姐妹「親密連結」雜貨店老闆　未成年女兒送他爽玩！強拍50段淫片

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 至少5名未成年少女遭佩魯馬爾性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度坦米爾納德邦日前爆出一起離譜事件，一名女子與附近一名雜貨店老闆有染，不久後將男子介紹給自己的姐妹，二人還允許這名男子性侵自己未成年的女兒，以及她們3名同樣未成年的朋友，甚至全程錄影，以支付在他店裡買東西的金額，案件曝光後震驚社會。

綜合《印度時報》、《TIMES NOW》報導，這起事件發生於坦米爾納德邦首府清奈，當地警方28日接獲通報指出，48歲男子佩魯馬爾（Perumal）經營的雜貨店中存放違禁品，隨即突擊店面，果真搜出一袋咀嚼式的違禁菸草古特卡（Gutkha）。

警方沒收佩魯馬爾的手機，以便追查古特卡來源，沒想到卻在相簿裡發現至少50段佩魯馬爾性侵未成年少女的影片，起初還以為他是下載網路上的色情影片，經確認才發現，佩魯馬爾就是影片主角。警方一連串審問後，佩魯馬爾坦承，過去6個月內多次性侵未成年者。

進一步調查後，警方還逮捕一對分別為28歲及30歲的姐妹。她們其中一人先開始與佩魯馬爾發生婚外情，接著將姐妹也介紹給佩魯馬爾。佩魯馬爾供稱，這對姐妹後來還允許他性侵她們的2名女兒，作為向他購買商品的報酬。

然而，影片中遭到佩魯馬爾性侵的除了這對姐妹的女兒，還有她們另外3名朋友。這3名少女的父母說明，他們外出工作時，這對姐妹都會幫他們照顧孩子，沒想到卻將孩子送入虎口，「這是一起令人震驚的案件。如果警察沒有檢查他的手機，這件事就不會曝光，他還會虐待更多孩子。」

警方指出，儘管佩魯馬爾反覆性侵她們長達6個月，但這3名少女年紀實在太小，無法向父母具體說明他到底做了什麼。佩魯馬爾現已被關押，二名女子則關在普扎爾的女子監獄。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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