手上同時拿2條毒蛇！25歲男分心被咬腳趾　救蛇10年自己卻被毒死

▲男子一個沒注意被毒蛇咬到。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度比哈爾邦一名25歲男子為了慶祝節慶，將2條毒蛇拿在手上時，由於一時分心和家人聊天，結果腳趾慘遭毒蛇咬傷，由於趕不及注射血清，最後不幸毒發身亡。

事件22日發生在比哈爾邦薩蘭縣(Saran)，由於當地人認為蛇是神明化身，25歲男子曼莫漢(Manmohan)為了慶祝兄妹節(Raksha Bandhan)，想要依當地習俗將2條毒蛇纏繞在一起，不過他的行為卻觸怒其中一條蛇，導致當場被咬傷。

曼莫漢被蛇咬的影片在網路上被瘋傳，他雖然第一時間被送到家附近醫院，然而該醫院沒有血清，後來又被轉送到其他醫院，然而抵達時被醫生宣告已經身亡。

曼莫漢死亡的消息令當地人十分震驚，時常與蛇為伍他，過去10年不但是名弄蛇人，也時常幫助醫治受傷的蛇與被蛇咬傷的人，大家都認為他是「蛇的朋友」，沒想到最後卻因為毒蛇慘死。