控議員性侵反被告！她法院外「絕望自焚」全程直播　千人目睹悲劇

▲ 女子與友人在法院前自焚。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦發生一起悲劇，一名24歲女子2年前遭到一名國會議員性侵，提起訴訟，警方卻與該名議員串通，反而使她遭到逮捕，令她憤而在法院大門外點火自焚，且全程在臉書上直播，約一周後不幸離世，這起事件也再度點燃眾怒。

根據《新德里電視台》，該名女子2019年5月20日向大眾社會黨（BSP）的北方邦戈西城議員拉伊（Atul Rai）提起訴訟，指控拉伊在自己家中對她加以性侵且全程錄影，更揚言將影片放上社群網站。拉伊否認這項指控，但在一個月後被捕，過去2年來皆在獄中服刑。

然而，拉伊的兄弟去年11月向警方投訴，指控女子偽造證據，提出虛假指控。儘管女子否認，在警方宣稱無法找到她的行蹤後，法院對她發出逮捕令，且不得保釋。

憤怒的女子16日與一名27歲男性友人前往最高法院，在大門外以臉書進行直播，並在鏡頭前指控，拉伊仗勢對她性侵，更點名幾名警察與一名法官，和拉伊及其家屬勾結，絕望表示自己早已「不指望正義」，觀看人數一度多達千人。

女子在影片中哽咽說道，「我們已經來到他們希望我們走到的終點，他們過去一年半以來都在努力將我們逼到這一步。」男子則表示，「從2020年11月以來，官員們一直在逼我們去死。我們希望你們所有人，北方邦和這個國家的所有公民都能聽見，我們即將做的事情是痛苦且可怕的，我們也有點害怕，但這種恐懼是沒有意義的」，幾分鐘後他們將汽油淋在自己身上，點火自焚。二人都因嚴重燒傷送醫，男子於21日不治，女子則在24日離世。

北方邦為印度最落後的邦之一，過去也曾發生女性遭有權勢的男性性侵後自焚的案例，而這起事件再度引發外界關注印度女性受到的殘忍待遇。根據BBC，二名涉案員警18日已被停職，北方邦當局正介入調查。

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