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BNT超搶手！接種意願潮未減　3天近330萬人登記成功

▲▼德國BioNTech新冠疫苗，BNT疫苗。（圖／路透）

▲指揮中心最新統計已有330萬人預約登記施打BNT疫苗。（圖／路透）

文／中央社

BNT疫苗接種意願潮未減，BNT疫苗開放意願登記短短3天，據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，不論是單選或多選，登記BNT疫苗意願人數已經接近330萬人。

台灣成功爭取到一批BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，自28日下午2時起開放COVID-19公費疫苗預約平台登記BNT疫苗施打意願，BNT疫苗預計8月底抵台，優先開放學生接種，其他劑量擬依長幼有序原則開放接種。

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指揮中心統計，截至今天下午5時，全國意願登記完成總人數共1373萬4809人，其中意願登記BNT疫苗總計329萬4037人。

指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，無論是BNT或其他廠牌的疫苗，指揮中心會將盡快開放年輕人打疫苗列入考量，依進貨量適當安排接種順序。

指揮中心力拚盡速開放年輕人接種，第7輪AZ疫苗預約開放於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗的29歲（含）以上對象，昨天上午10時開放預約。據指揮中心統計，截至今天下午5時，符合預約資格的100萬1693人之中，已有78萬1658人完成預約，占符合資格人數78.03%。第7輪施打期間預計自9月3日至9月10日止。

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