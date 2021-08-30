賭客想出金馬上被踢群+封鎖　線上博弈詐團19人遭逮主嫌交保

▲刑事局逮獲粘姓主嫌等19人。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局中打近期發現有詐騙集團透過LINE等通訊軟體，聲稱引進獨家「循環式獲利法」，可輕易贏得博弈平台的賭注，待賭客欲領取賭金時，卻立即將賭客退出群組並封鎖，營業迄今平台賭金出入上億，詐團不法所得逾300萬元，檢警循線於24日帶回粘姓主嫌等涉案19人，依賭博、詐欺等罪，移送台中地檢署，檢方訊後命粘男以10萬交保。

刑事局中打偵六大隊第三隊表示，網路巡邏發現嫌犯透過LINE等社群平台以聲稱全新引進獨家循環式獲利法吸引賭客加入下注，待賭客存入一定金額後，修改賭博網站後端程式使其誤認該賭博網站贏率高再加碼投注金額，但當賭客欲提領賭金時，即以拖延戰術延遲出金，賭客發現遭詐騙後，立即將賭客退出LINE群組並封鎖好友，警方獲悉後擴大偵辦，並報請台中地檢署秋股洪佳業檢察官指揮偵辦。

案經專案小組4個月蒐證，掌握賭博網站機房位於台中市西屯、北屯二地，租用辦公大樓辦公室，對外謊稱係販賣水晶飾品。

警方待時機成熟，會同金門縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、台中市烏日警分局、大甲警分局、大雅警分局及苗栗縣政府警察局刑事警察大隊執行搜索，於24日晚間7時許將粘姓主嫌等19人逮捕到案，並查扣手機、電腦等贓證物。

▲警方查扣手機、電腦等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方呼籲，近來盛行假借能提供精準預測線上賭博平台的 「明牌」，佯稱投資能迅速獲利，實則為詐騙賭客的手法，民眾切勿沈迷賭博或從事賭博業工作，除涉及刑事責任外，也將造成財產上的損失，另疫情期間許多人為尋求工作收入而應徵賭博機房工作，經營賭博行為在台並未合法，舉凡拉客、客服、設計及維護賭博網站或美工人員，都將成為共犯。

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