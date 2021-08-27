70歲嬤「結婚為前提」網戀！豪砸280萬...「美軍醫」現身眾人傻眼

▲苗警循線在火車站逮捕車手，發現竟是名高齡81歲的老翁。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一名70歲婦人，日前在網路結識自稱美國軍醫博士的男子，不到半個月時間，男子向這名婦人誆稱借款，連續詐騙得手近台280萬元；婦人家屬察覺有異報警，警方循線埋伏火車站逮捕車手，發現竟是名高齡81歲的老翁。

婦人向警方表示，自己目前單身且和家人同住，3個月前在網路結識1名自稱美國軍醫博士的謝男，就在網路上聊天一段時間後，謝男誆稱因想提早退休而需一筆錢，徐婦不疑有他，先轉帳匯款16萬餘元後，對方食髓知味又藉故其他事由要求徐婦面交2次金錢，短短半個月竟得手280餘萬元。

竹南警方表示，這名男子得手數次後，22日準備再向徐婦詐騙140萬元時，家屬察覺有異，22日向警方報案，副隊長林盈達帶領同仁，埋伏於竹南火車站，待面交完成時機成熟後，當場於火車月台上逮捕謝嫌，並於後背包內查獲甫面交完成之140萬元贓款。

竹南分局副分局長張中表示，同仁在埋伏時，看見謝男出現後都大吃一驚，怎麼會有年紀這麼大的車手，以往查獲詐騙集團車手多為年輕男女，謝翁堪稱是分局有史以來查獲最高齡的車手。

竹南分局呼籲，假交友真詐騙之手法層出不窮，請民眾勿輕信網路交友假藉任何理由向自己索取錢財，避免遭詐騙而得不償失，如有疑似遭詐騙之情形，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。

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