網友要她合資炒樓　人妻衝郵局匯45萬！整年薪水差點泡湯

▲阮女相信網友誆稱可以投資房產賺大錢，衝向郵局準備匯款時，被眼尖行員識破且通報警方處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名阮姓外配，日前在網路上認識了1名朋友，稱說有門路可以投資國外房產賺大錢；阮女不疑有他，衝向郵局準備匯款45萬元。郵局人員查覺有異，趕緊通報員警前來處理，經行員與員警苦口婆心的勸說之下，阮女才恍然大悟，停止匯款，成功阻止詐騙。

警方表示，日前中午11時30分接獲頭份郵局行員報，稱有民眾疑似遭詐騙，請求警方協助，頭份派出所警員胡智堯、謝筱帆立即前往處理，到達現場後發現1名阮姓外籍配偶（35歲）正準備匯款新台幣45萬元，但任憑行員怎麼勸都聽不進去，員警只好加入勸說的行列慢慢分析給她聽。

阮女向警方表示，她在網路上認識1個朋友，並稱要協助她投資國外房地產賺大錢，但需匯款新台幣45萬元至指定戶頭代為操盤，阮女竟不疑有他，便衝向郵局準備匯錢。經大家向她解釋後，阮女也恍然大悟，停止匯款動作；也謝謝行員及警方的幫忙，否則一整年薪水都白賺了。

頭份分局分局長何孟宗表示，此案詐騙手法為詐騙老梗，呼籲民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，更勿聽信網友來路不明之投資管道，小心查證，切莫因貪圖高額獲利而掉落詐騙圈套。

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