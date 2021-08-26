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疫情致百業蕭條...唯獨「她」一枝獨秀！ 專家勸：別低估愛情

▲▼女性,正妹,憂鬱,傷心,失戀,難過（圖／Pakutaso）

▲詐騙集團都盜用網路美女照來行騙。（示意圖／Pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

自本土疫情爆發以來，許多行業均受影響，有些商家仍苦撐、有些則已關門減少虧損，但卻有一行業依舊業績一枝獨秀！

前警大教授、立委葉毓蘭今（26）日在發文提醒，「疫情爆發後，在台灣的街頭沉寂許多，幾乎是百業蕭條。但是在居家避疫的期間，再怎麼百業蕭條，仍有行業一枝獨秀，那就是讓五湖四海聞之喪膽的詐騙！」

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葉毓蘭指出，「看看在你（妳）的FB上，是不是有越來越多交友邀請? 每個不知從哪裡蹦出來的男士、女士，怎麼會那麼剛好，都和妳（你）有些類似的經歷、相同的喜好，而那張照片，就那麼的令人心動？！」

她提醒，「如果你接受了邀請，你就進入了設好的局，但是放心，她（他）一定會耐心培養感情，讓你誤以為這是上帝(神)給你的補償，這是你應有的緣分，然後，當你相信愛情後，就準備成為祭獻了。」

「不要低估愛情的力量，也不要高估自己的理智」葉毓蘭提到，他（她）們一定會耐心培養感情，讓你誤以為這是上帝（神）給你的補償，這是你應有的緣分，然後，當你相信愛情後，就準備成為祭獻了。

▲▼葉毓蘭分享網路假交友真詐騙案例。（圖／翻攝自臉書／立法委員葉毓蘭）

▲葉毓蘭分享網路假交友真詐騙案例。（圖／翻攝自臉書／立法委員葉毓蘭）

她舉例，「十年前喧騰一時的，留美女博士被一個自稱是美國CIA局長的【真愛】騙了百萬；六月中，台南有位73歲的比丘尼，為了一個自稱是阿富汗的美軍將領的【真愛】，也是在銀行匯款時被攔下來了。」

葉毓蘭也分享了部分詐騙常用的用語，「刑事警察局會把這些在社群媒體上，常常出現的哏語列出來，各位就自己看著辦吧!!!」提醒民眾多加留意，慎防交友詐財的情況發生。

▼葉毓蘭分享刑事警察局所列出的詐騙慣用語。（圖／翻攝自臉書／立法委員葉毓蘭）

▲▼葉毓蘭分享網路假交友真詐騙案例。（圖／翻攝自臉書／立法委員葉毓蘭）

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

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