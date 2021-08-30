妻因婆媳問題在外租屋　醋夫疑有小王告外遇！反因偷拍遭判刑

▲鄭女不堪長年婆媳問題搬出來住，卻遭丈夫找徵信社偷拍告外遇，怒告對方妨害秘密。（示意圖，非新聞當事地／記者許力方攝）

記者羅志華／台北報導

鄭姓女子與劉姓丈夫因長年婆媳問題感情不睦，於2018年5月間自桃園婆家搬出，到新北市租屋生活，劉夫懷疑妻子在外另結小王，找徵信社到對方租屋處門外裝攝影機連拍數日，再以所拍她與黃姓友人進出的畫面，提告侵害配偶權求償60萬元，鄭女挨告後驚覺遭偷拍，氣得提告丈夫妨害秘密，北院依偷拍犯行，判劉夫3月徒刑、得易科罰金9萬元，劉男告妻子外遇部分，一審敗訴、目前上訴審理中。

劉男偷拍挨告態度仍然強硬，認為錯的是妻子、不願和解，律師主張，本件為家庭糾紛，應回歸民法家事訴訟處理、與刑事無關，且也是為了確認通姦事實才拍的。

法院認為，劉男雇徵信社偷拍事實明確，而畫面雖然只拍到門外、走廊，但攝影機正對著套房門口，房門打開時一定會看到裡面，確實侵害了鄭女隱私，而即使2人為夫妻，每個人仍應有自己的隱私權，依妨害秘密罪判劉男3月徒刑。

劉男告妻子外遇部分，桃園地院勘驗影片後，認為黃男與鄭女互動皆保持距離，在租屋處停留時間也不長，難以認定2人有超友誼連結，判劉男敗訴，目前上訴高院審理中。

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