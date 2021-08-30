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社會 社會焦點 保障人權

偷拍女同事洗澡稱「當她家人」　人夫博士再掰愛台灣結局慘

記者黃翊婷／綜合報導

已婚陳姓男子趁著女同事小花（化名）參加路跑借住家中的機會，偷偷用手機拍下對方洗澡、上廁所的畫面，被抓包之後卻辯稱自己把小花當成家人，還自述曾前往英國攻讀博士、在歐洲穿著台灣國旗衣參加路跑運動等等，只是一時因為「對於人際規範認知不足」才會犯錯。陳男一審被應賠償小花50萬元，他不滿提出上訴，最後仍被花蓮高分院裁定駁回，全案確定。

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲小花在偷拍事件發生後離職。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

小花在一審判決中提到，她碩士畢業與陳男原本是同事，2019年11月間為了參加路跑活動，借宿在男方位於花蓮的住所，沒想到卻在洗澡時發現對方拿著手機貼窗偷拍，氣得提出質問，並親自刪除偷拍的影片、照片，「我不是做錯事的人，卻在此案之後於2020年8月間離職」。

小花認為，陳男塑造出的形象就是「專業、高學歷、陽光、喜好運動」，怎麼知道會利用路跑活動機會，做出如此不堪、無羞恥感的行為，還在審理期間聲稱將她視為家人，「試問一個人會對自己家人偷拍身體私密和隱私的沐浴、如廁活動嗎？」這才憤而決定提告求償100萬元。

不過，花蓮地院一審判陳男應賠償50萬元，他不滿提出上訴並表示，對於自己貿然行為深感歉意，在公司也被降職減薪懲處，「我從台灣的大學畢業後，前往英國攻讀博士，在歐洲等地參加路跑活動時，基於熱愛國家及台灣的心情，要求父母從台灣帶著國旗貼在衣服上、縫在包包外層，甚至自己製作台灣的牌示」，2013年取得博士學會後返國，已在公司服務長達7年半，表現良好。

陳男強調自己一向行為善良，而且沒有防人之心，結婚之後才會疏於保持距離，經常與小花單獨相約吃午餐；事發當天小花將手機中的照片刪除後，一群人仍在花蓮一起快樂用餐，足證雙方相處融洽，猶如親人，況且此次犯錯後，他也反省過自己對於人際規範認知的不足，妻子、雙親以及妹妹都有深刻規勸，他也已經深自悔悟，因此希望法官斟酌。

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳男聲稱將小花當成家人，卻偷拍對方洗澡、上廁所的畫面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳男偷拍一事在刑事方面被判處有期徒刑7個月，緩刑3年確定。民事部分，花蓮高分院合議庭認為，陳男明確知曉和解破局，卻在訴訟過程中觀望、拖延，錯失和解的良機，小花所受的身心創傷並未因為他事後捐款的行為而稍獲平復，考量到男方經濟狀況良好，有專業學經歷背景，日後求職應非難事，所以慰撫金審酌的重點在於受害人所受的精神痛苦之填補。

合議庭接著指出，既然陳男後續的捐款並未平復小花身心受創的狀況，當然也無法依此當作酌減慰撫金的正當理由，一審判賠50萬元，於法並無不合，最終裁定駁回上訴，全案確定。

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