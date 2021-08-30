快訊／北市2例感染源不明「匡列近百人」　40名接觸者PCR結果出爐！

▲案16087為一名美國返台的年輕人，曾經打過2劑BNT疫苗，Ct值為36，搭乘過火車、捷運、公車到北北基宜花桃等縣市，其中包括三創生活園區、光華商場和家樂福重慶店。圖為三創生活園區。（示意圖，非文中當事人／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府衛生局29日公布，新增2例本土確診，分別為案16087和案16077，前者為一名美國返台的年輕人，一共匡列76人採檢，其中包括居家隔離8人為陰性，另還有28名自主健康監測者也是陰性，剩下40人有待30日和31日採檢。至於案16077部分，居家隔離4人皆為陰性，將於30日採檢16人。

針對台北市29日新增2例確診，皆為感染源不明，案號分別為案16087與16077。台北市衛生局30日指出，案16087一共匡列76名接觸者，包括居家隔離8人、自主健康監測68人，截至30日上午，居家隔離8人已完成PCR，結果都是陰性，自主健康管理完成28人採檢都為陰性，30日和31日預計再安排40人採檢。

台北市衛生局表示，案16077相關接觸者為20人，包括居家隔離4人、自主健康監測16人，截至30日上午完成居家隔離4人採檢陰性，30日安排自主健康監測16人PCR採檢。

台北市衛生局29日下午召開防疫記者會，北市衛生局疾管科長張惠美說明，案16087為一名美國返台民眾，7月23日從美國入境，曾於5月、6月在美期間打過2劑BNT疫苗，7月23日入境和8月5是居家檢疫期滿後採檢PCR陰性，因此回歸社區生活；個案因要回去美國，所以進行再度採檢，8月28日採檢PCR陽性，Ct值高達36，傳染風險低。

張惠美指出，案16087於確診前14天足跡較多，除了在台北市有到一些餐飲店，包括「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」之外，還有去過基隆、新北、桃園、宜蘭和花蓮，並搭乘公車、捷運和火車跨縣市移動，目前已通知各地方政府衛生局進行疫調，並要求業者做環境清消。

另外，關於另一名確診者部分，張惠美說明，個案案號為16077，目前匡列接觸者4人，其中1人陰性，其他3人還在追蹤中，不過該個案足跡較單純，會持續追蹤中。