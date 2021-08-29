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美返台確診者曾去三創、光華、家樂福重慶店　北市匡列38人採檢結果出爐

▲▼三創,光華商場,人潮,人流,出遊,逛街,疫情,微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲三創生活園區。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北市29日新增2例確診，衛生局29日公布案16087相關資料，為一名美國返台年輕人，曾於美國打過2劑BNT疫苗，個案足跡相當活躍，包括大安區知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」、中山區知名拉麵店「麵屋一燈」，三創生活園區、光華商場和家樂福重慶店。

台北市衛生局29日下午召開防疫記者會，北市衛生局疾管科長張惠美說明，案16087為一名美國返台民眾，7月23日從美國入境，曾於5月、6月在美期間打過2劑BNT疫苗，7月23日入境和8月5是居家檢疫期滿後採檢PCR陰性，因此回歸社區生活；個案因要回去美國，所以進行再度採檢，8月28日採檢PCR陽性，Ct值高達36，傳染風險低。

張惠美指出，案16087於確診前14天足跡較多，除了在台北市有到一些餐飲店，包括「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」之外，還有去過基隆、新北、桃園、宜蘭和花蓮，並搭乘公車、捷運和火車跨縣市移動，目前已通知各地方政府衛生局進行疫調，並要求業者做環境清消。

在台北市衛生局公布確診者資料後，三創生活園區於臉書提及，要進行營業時間調整，29日提早至晚上6時閉店，30日休館一天，「提醒大家外出時，請務必戴口罩及保持社交距離！」

隨後，三創生活園區旁邊的光華商場也於臉書公告，8月30日、31日配合防疫政策進行館內消毒，「全館公休，請擇期前往喔！」

面對三創生活園區、光華商場陸續於29日晚間稱停業清消，台北市衛生局29日晚間10時指出，案16087於發病前14日內曾至台北市3家賣場，包括家樂福重慶店、三創生活園區及光華商場，台北市衛生單位已通知業者進行環境清消，並請業者加強工作人員健康監測，正比對疫調資料與確診者電信足跡，預計8月30日公布相關足跡資料。

針對台北市衛生局公布有確診者到過家樂福重慶店，家樂福29日晚間表示，29日下午接獲通知後，已經安排消毒公司稍後進行清消，30日停業一天，31日恢復正常營業。

至於案16087的接觸者與風險對象採檢情況，台北市衛生局回應，已完成採檢38人，其中34人陰性，4人等待報告。

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