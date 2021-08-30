快訊／美返台年輕人「北市足跡曝光」　曾搭公車、捷運、普悠瑪遊6縣市

▲北市確診個案足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市29日新增2例確診，衛生局29日公布案16087相關資料，為一名美國返台年輕人，曾於美國打過2劑BNT疫苗，個案足跡相當活躍，包括搭乘台北捷運、火車和公車到台北市、新北市、基隆市、桃園市、花蓮市和宜蘭市；台北市衛生局30日公布其足跡，只見個案曾去過許多餐飲店和商場。

台北市衛生局30日公布案16087足跡，個案於8月28日確診，感染源待釐清中，個案曾搭乘的客運、公車、捷運及火車皆已完成清消，曾到過的家樂福重慶店、三創生活園區及光華商場，已於8月29日完成清消，8月30日停業1天。

只見台北市衛生局公布的足跡圖顯示，案16087曾在8月21日搭乘客運前往宜蘭礁溪，並於其他天搭乘自強號火車、捷運、617公車、莒光號火車、普悠瑪火車、41公車、685公車等，到過家樂福重慶店、三創生活園區、光華商場等地。

然而，北市衛生局29日召開防疫記者會時，有坦承案16087曾去過「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」，卻沒有在相關足跡圖當中，引發媒體們質疑，更有待台北市政府衛生局進一步說明足跡公布指引。

▲台北市衛生局記者會。台北市政府衛生局專委歐佳齡（左）、疾病管制科長張惠美（右）。（圖／台北市衛生局提供）

台北市衛生局29日下午召開防疫記者會，北市衛生局疾管科長張惠美說明，案16087為一名美國返台民眾，7月23日從美國入境，曾於5月、6月在美期間打過2劑BNT疫苗，7月23日入境和8月5是居家檢疫期滿後採檢PCR陰性，因此回歸社區生活；個案因要回去美國，所以進行再度採檢，8月28日採檢PCR陽性，Ct值高達36，傳染風險低。

張惠美指出，案16087於確診前14天足跡較多，除了在台北市有到一些餐飲店，包括「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」之外，還有去過基隆、新北、桃園、宜蘭和花蓮，目前已通知各地方政府衛生局進行疫調，並要求業者做環境清消。

至於公布足跡部分，張惠美提及，得比對實聯制、電信足跡後才能再做公佈，由於案16087有跨縣市移動，曾搭乘捷運、公車和火車等交通工具，會比對搭乘時間後另行公佈。