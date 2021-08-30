快訊／新北+3足跡曝光　武昌誠品、萬年大樓、板南線2站、士林科教館

▲新北市確診者足跡。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30日）公布台灣新增3例本土，個案分布均在新北市，其中1例為已知感染源、2例關聯不明。新北市衛生局下午公布確診者足跡，包含位於台北市的國立台灣科學教育館（台北市士林區士商路）、西門萬年商業大樓（台北市萬華區西寧南路）、雜誌瘋書店（台北市萬華區武昌街）、誠品生活武昌店（台北市萬華區武昌街）。

至於在新北市足跡部分，則有捷運江子翠站-捷運西門站、捷運西門站-捷運江子翠站、一鍋瘋精緻小火鍋（板橋區民治街）、永和勵行市場（永和區勵行街）。

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為3例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之3例本土病例（均非居家隔離期間陽性者），為2例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，1例為今（2021）年8月29日發病，餘2例為無症狀感染，個案分布均在新北市；其中1例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，均為男性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自印尼（案16096、案16101）、泰國（案16097）、荷蘭（案16098）、菲律賓（案16099）入境，入境日介於8月27日至8月29日。

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