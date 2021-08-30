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新北市副市長酸蘇貞昌：超前部署要用行動證明　不要口惠而實不至

記者林銘翰／新北報導

行政院長蘇貞昌30日上午表示，各國都因為疫情關係搶疫苗，我國已預購次世代莫德納疫苗，「只要有需要我們都超前部署」，也感謝鴻海集團創辦人郭台銘的善意提醒。對此，新北市副市長劉和然表示，可是超前部署是要用行動證明，不要讓民眾感受到口惠而實不至。

郭台銘29日晚間在臉書發文透露，今年已被承諾BNT疫苗到貨數量大約是800萬劑至900萬劑，並且已經向BNT藥廠探詢，明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度的可能性。蘇貞昌30日受訪時回應，各國都在搶疫苗，政府也已經預購次世代莫德納疫苗，感謝郭台銘善意提醒。

▲▼郭台銘、蘇貞昌。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

▲郭台銘、蘇貞昌。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

新北市政府30日下午召開新冠肺炎疫情說明會，劉和然表示，這次的疫情確實凸顯不少防疫問題，除了沒有將疫情阻絕於境外，因而造成邊境防疫的破去、變成社區感染，民眾感受最特別的還是疫苗不足，而且經過1年多的準備，現在的疫苗還是不足。

劉和然強調，疫苗不僅是數量不足，連種類也不夠多，加上這段時間的期程無法預估，因而造成民眾的恐慌與不踏實，也是這次遇到很關鍵的問題。

劉和然說，以這次的疫苗供應來講，真的要感謝台灣的國際友人，還有國內很多善心人士的協助跟奔走，特別是鴻海集團創辦人郭台銘與前台積電董事長張忠謀，以及宗教界的慈濟基金會等，透過中間很多人的奔走跟協助，才讓台灣的疫苗逐步恢復供應。

劉和然指出，包括疫苗的採購及催貨，民間的力量是無窮的，所謂「前事不忘，後事之師」，對於未來不管哪一種品牌，只要有機會都要提早因應、超前部署，「可是超前部署是要用行動證明，他要說到做到」，絕對不可以讓今年的事情再發生，讓民眾感受到口惠而實不至。

劉和然也說，不管是郭台銘也好，或者是國際上的疫苗採購，中央流行疫情指揮中心一定要有一套完整的準備，讓未來在疫苗的使用上，不僅不要讓民眾失望，最重要的是不能影響整個防疫的成效。

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