「有案不立、壓案不查」　陸整頓政法單位懲處12萬基層檢警人員

▲中共中央政法委整頓系統內基層員警風紀，12萬檢警一線人員遭懲處。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政法隊伍教育整頓第二次記者會今（30）日舉行，由中共中央政法委秘書長陳一新主持。陳一新表示，截至7月31日，全國認定「有案不立、壓案不查、有罪不究」等問題43.6萬件，「公安系統因執法辦案等問題處理處分幹警9.6萬人，檢察系統因審查起訴等問題處分幹警6000多人，法院系統因審判執行等問題處分幹警2.4萬人。」

▲中共中央政法委要制定旗下基層警個人及其家屬「禁業清單」。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，陳一新指出，第一批教育整頓對2018年以來政法機關「有案不立、壓案不查、有罪不究」問題開展大排查，認定法院系統審判執行問題14.5萬件、檢察系統1.8萬件、公安系統27.3萬件。

陳一新指出，公安系統因執法辦案等問題處理處分幹警9.6萬人，近八成涉及有案不立、壓案不查，還有少數幹警存在違規插手干預經濟糾紛、選擇性執法、趨利性執法等問題；檢察系統因審查起訴等問題處理處分幹警6000多人，六成以上涉及對受理案件長期擱置、久拖不決，應捕不捕、應訴不訴；法院系統因審判執行等問題處理處分幹警2.4萬人，近四成涉及違規違法執行。

此外，中共中央政法單位正在加速制定幹警配偶、子女及其配偶從事經營活動的「禁業清單」，細化明確政策界限，推動建立常態化排查、身份自動核查及案件倒查機制。

據悉，藉由個人自查、組織內部核查、暢通舉報嚴查、工商稅務排查等措施，認定幹警違規經商辦企業1.8萬件，幹警配偶、子女及其配偶違規從事經營活動6941件；排查幹警參股借貸問題3.9萬件，甄別認定違規參股借貸問題8251件。

陳一新強調，中共中央政法委將堅持精準施策整改違規問題，「該勸退的勸退、該調離的調離、該調整的調整，情節嚴重的依規依紀依法問責處理，實現整改、教育、懲戒與監管的有機統一。」