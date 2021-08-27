八大「7萬姐」喊撐不住　女律師給男人忠告：溫柔鄉由奢入儉容易嗎？

▲從事八大的女網友每月開支讓眾人驚呆。（示意圖／記者林悅翻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

本站日前報導，一名自稱從事八大行業的女子發文訴苦，表示停業後沒有薪水也沒有補助，生活快撐不下去了，不過，網友看完她超奢侈的開銷明細後一片罵聲，因為每個月光治裝費就要1萬、醫美7000元，搖頭直呼「每月7萬開銷叫社會底層？」知名女律師李怡貞則在看完開銷後則提醒男人，「你們的溫柔鄉如果娶進門，由奢入儉容易嗎？」並要所有老婆們對自己好一點。

這名女子在臉書社團「全台八大相關行業連署開業自救會」發文，怒喊「政府這樣打壓八大，生活要怎麼過？可以多多傾聽社會底層的聲音嗎？」表示自己在疫情之下停業，加上沒有補助的情況下，每月要支出「房租3萬、治裝費1萬左右、車貸1.5萬、飲食1萬、醫美7000和其他必要購物1.2萬。」估計一個月要花7萬元左右。

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▲小姐喊話政府，「聽聽社會底層的聲音」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

高額的開銷費用引來網友砲轟，不過律師李怡貞分析指出，「網路流傳八大行業小姐的開銷，雖然有人說是反串帳號，但我算一算覺得應該也差不多是如此。」她表示，房租三萬有點高，但小姐東西多空間需要大又要住得近蛋黃區，所以三萬差不多；車貸1.5萬也算合理。

另外，治裝費每月平均也是差不多1萬；飲食一天300，每月1萬也差不多，而其他沒在記帳的購物，平均也差不多1萬，甚至更多，加上網路購物便利，有時候國外精品網站一刷，銀行就打來確認是不是我本人刷的了。

李怡貞表示，「貼這張其實是要讓各位老婆看看，妳們到底都投資多少在自己身上？妳省下來的錢給別的女人做醫美都嫌少。也給各位老公看，你們的溫柔鄉如果娶進門，由奢入儉容易嗎？ 如果不是要更多更穩定要給你娶嗎？」

李怡貞直呼「女人投資自己是絕對穩賺不賠，賠了也沒差的支出，好過省東省西省給別的女人花。」貼文曝光後，引發網友們熱議「老婆應該繼續貌美如花，錢花在自己身上咖席在」、「女人投資自己身上永遠不會後悔」、「月入10萬是底層……我現在在地獄了」、「這篇剖文一定要給讚」。