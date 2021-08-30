「法律版Google」遭控侵權　檢警大規模搜索三重辦公室

▲七法公司涉嫌侵權，檢警日前搜索位於新北市三重區辦公室。（圖／CTWANT提供）

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以建構法律版Google搜尋資料庫竄起的「七法股份有限公司（Lawsnote）」，涉嫌侵權老牌法律資料庫業者「法源法律網」（法源）遭控違反《著作權法》，檢警今年8月4日大規模搜索七法公司（七法）位於新北市三重區的辦公室，查扣相關證物，並約談公司負責人和主管多人，雖然法源和七法都相當低調，但兩造互槓的消息仍讓法界議論。

提到七法公司，不少律師界和法學界人士，都對其宣稱要建構「法律版Google搜尋」引擎和資料庫的口號印象深刻，台大農業化學系畢業的七法創辦人兼執行長郭榮彥（年約40歲），從一位專利工程師的法律素人，轉行改念法律並考上律師，到成立新創公司投入法律資料庫的創業過程，受到法律界矚目。

七法創立於2016年，提供線上法學搜尋服務起家，挑戰稱霸台灣法律資料庫系統近20年的「法源法律網」，雖讓不少業界人士佩服郭榮彥的勇氣和膽識，不過也認為，司法界使用法源的法學資料查詢系統已行之有年，稍一不慎，可能就會產生侵害著作權疑慮，而這件事果然發生了。

▲七法公司的官網（Lawsnote）搜尋引擎頁面，類似Google，符合該公司要建構法律版Google的訴求。（圖／CTWANT提供）

今年8月4日，新北市刑大在新北地檢署指揮下，以七法涉嫌侵害法源著作權為由，前往七法位於新北市三重區的公司搜索，發現七法的搜尋引擎部分引用的資料，疑似直接連結到法源，且有的資料來源，可能直接「Copy」法源內容，已涉嫌侵害法源的「編輯著作權」。警方除了查扣七法涉嫌侵權的資料，並將郭榮彥等公司負責人及主管帶往警局製作筆錄。

不料隔天8月5日，有媒體還以「客訴直送全員工，成立5年估值破億」為標題，登出專訪七法執行長郭榮彥的報導，檢警看了為之傻眼，懷疑相關報導可能在檢警搜索前已經採訪編輯完成，來不及撤稿，才讓報導出刊，也讓這起搜索扣押行動意外增添一段插曲。

控告七法的法源成立於1991年，主要業務是建置「法學資料庫」、發行「法源法學資料查詢系統」，成立之初，以特殊的價格策略擊退老牌的「植根法律網」，司法機關大多與法源合作建置資料系統，使得法源的市占率獨占鰲頭，其靈魂人物吳紹興在法界有相當知名度。

年約60歲的吳紹興畢業於文化大學法律系，在法界有相當知名度，由於他創辦的法源法律網，長期承包不少司法機關的法律資料庫系統，因此不少資深法界人士與他有交情，對他的印象都是熱情好客，有時會在應酬場合看到他的身影。

資深法界人士指出，吳紹興的法源法律網，對於法律資料的更新和轉換，配合度高，收費算是合理，不會獅子大開口，因此司法院和法務部的法律資料庫系統長期由法源法律網承包，不是沒有原因的。

▲七法公司共同創辦人郭榮彥（前排中）、謝旺叡（前排右二）、謝復雅（後排右二），與公司主管及員工合影。（圖／CTWANT提供）

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