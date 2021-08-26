蘋果最大咖客戶是它　今年爽收4200億　明年漲破5000億

▲Google怕流失蘋果的用戶群，每年支付大筆費用給蘋果，維持Safari預設搜尋引擎的位置。（圖／翻攝自Pexels）



圖文／CTWANT

眾所皆知Google、蘋果、微軟等科技巨頭，彼此在虛擬服務、硬體市場打得火熱，不過外媒報導指出，為了讓蘋果的瀏覽器Safari預設使用Google搜尋，Google每年至少要付150億美元（約新台幣4200億元），到明年的價格可能還會更高。

本刊日前曾報導，「沒有永遠的敵人 Google雲端最大客戶是蘋果」蘋果為了擴充自家雲端服務的容量，一年需支付給Google約3億美元（約新台幣83億）購買8EB（約800萬TB）的網路空間，內部甚至稱Google為大腳怪（Big Foot，意指控制局面的人物）。

外媒《9to5mac》引用投資機構Bernstein的報告，指出Google為了鞏固蘋果旗下產品Mac、iPhone以及iPad內建瀏覽器Safari的預設搜尋引擎，今年支付了150億美元（約新台幣4200億元），相比2020年增加了50億美元。

Bernstein的分析師Toni Sacconaghi指出，之所以會支付龐大的費用，主要目的在於價格超過微軟可能支付的費用，避免微軟的搜尋引擎Bing趁勢崛起，到2022年費用可能會增加到180億美元（約新台幣5040億元）至200億美元（約新台幣5600億元）。

事實上，許多用戶對於Safari預設Google搜尋引擎已經有不少反彈的聲音，但蘋果專職隱私的高管Jane Horvath，曾在日前受訪時表示，目前Google是最受歡迎的搜尋引擎，當然我們也內置DuckDuckGO等其他搜尋引擎讓用戶進行調整。

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