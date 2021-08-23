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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

外送「3月大嬰兒」！被打包放在快遞車大哭　網怒：一個敢送一個敢接

中國大陸一對夫妻因為沒時間送小孩去父母家，所以改拜託快遞人員親送。（圖／翻攝自中國報）

▲大陸一對夫妻因為沒時間送小孩去父母家，所以改拜託快遞人員親送。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWANT

大陸河南鄭州日前發生一起奇葩的快遞事件，一名快遞員被人目睹將一個3個月大的嬰兒當作包裹送出，過程中嬰兒還因為車內高溫而哭鬧不休，快遞員只能抱著嬰兒不斷地安撫。

根據《中國報》報導指出，原來是一對工作忙碌的夫妻，因為沒有時間將孩子送到父母家去照顧，所以趁著孩子睡著時，支付了高額的快遞費用，不斷的央求快遞人員將孩子送到城外，快遞人員在無奈之下只能同意。

結果這個2、3個月大的嬰兒，就這麼被父母打包放在快遞車裡，由於快遞車裡不透風，孩子被熱得哇哇大哭，快遞員無奈之下只能把孩子抱在懷裡哄。而當時就有路人詢問，孩子的父母是否知道，當時快遞人員表示，孩子父母知情，家長也在送達地點等著。

不少網友看到這個奇景後，紛紛留言痛批「一個敢送，一個敢接，令人大開眼界」、「這爸媽心真大，快遞員真敢接單，真懷疑是親爹娘」、「他在快遞小孩的時候，萬一出現意外怎麼辦？」、「嬰兒是個鮮活的小生命，不是不怕磕碰的小商品，你就這麼狠心？」、「拿小孩的生命安全開玩笑。」

報導中也指出，有法律相關業者表示，在快遞行業中，人類屬於禁運品，快遞嬰兒是屬於違法的行為。

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