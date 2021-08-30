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美軍無人機空襲「炸死整車IS」　汽車爆炸2次…車上堆大量爆裂物

▲▼ 美軍在阿富汗喀布爾機場執行撤離任務。（圖／達志影像）

▲美軍在近日的喀布爾撤離行動中維持機場秩序。（資料照／達志影像）

記者王致凱／綜合報導

美軍29日在喀布爾出動無人機對伊斯蘭國恐怖份子實施空襲，攔截並殲滅一部準備前往喀布爾機場實施恐襲的汽車，擊斃車上「數名自殺炸彈客」。美軍中央司令部表示，相信無人機成功擊中目標，並且沒有造成已知平民傷亡。

根據美聯社報導，美軍中央司令部發言人厄本上尉（Capt. Bill Urban）表示，此次無人機空襲為「自衛行動」，「我們有信心已經達成目標，該車輛事後發生劇烈的二次爆炸，顯示車上藏有大量爆裂物」。厄本表示，當局「正在評估平民傷亡的可能性，但我們目前沒有發現任何跡象。」

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）則表示，美軍襲擊的目標為一名自殺炸彈客，該炸彈客當時正駕駛一量裝有炸藥的汽車，但他沒有提供更多細節。

這已經是喀布爾爆炸慘案發生後，美軍針對伊斯蘭國恐怖份子實施的第二次軍事打擊行動。美軍28日也曾在楠格哈爾省（Nangarhar）發動一次無人機空襲，擊斃一名伊斯蘭國成員。據信該人士參與策劃針對美軍的恐怖襲擊。

與此同時，傳出有一枚火箭彈擊中喀布爾機場西北部的一處住宅區，造成1名兒童死亡，還有多人受傷。美聯社指出，目前外界對於這兩起事件的詳情所知甚少，塔利班原本將兩起襲擊描述為不同事件，不過目擊者聲稱當天在喀布爾只有聽見一次爆炸巨響。

喀布爾警察局長拉希德（Rashid）表示，喀布爾一處社區遭到火箭襲擊，該社區距離機場約一公里遠，爆炸發生後曾冒出濃煙。目前還沒有任何組織出面承認發動此次襲擊，不過當地武裝份子也有能力發射火箭彈。

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