高雄女騎士控逼車！他吼「這裡汽車道」　她嗆：你不是要撞我嗎



▲林姓女子騎車在旗楠公路上遭一名男子逼車，雙方爆發爭論，林女憤而上網PO文徵行車記錄器畫面 。（圖／當事人提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名林姓女子在臉書PO文指出，騎車行經燕巢區鳳旗路往楠梓方向時，遭一名駕駛白色休旅車的男子逼車，先停車敲窗跟男子理論，沒想到男子竟二度逼車，讓林女氣得拿出手機蒐證報案，雙方就在路上拉開嗓門互嗆，林女決定PO網文徵求行車記錄器，不排除提告。

根據林姓女子在臉書PO文的內容指稱，28日下午約17時許，她騎車行經旗楠公路往楠梓方向時，遭一名駕駛白色休旅車的男子逼車差點撞上，林女不滿停車敲窗跟男子理論，沒料男子第二度逼車，讓她氣得在大社區旗楠、萬金路口停下時，拿出手機蒐證與男子爆發口角。

畫面中可以看到駕駛休旅車的男子大喊：「機車道在外面啦！這裡是汽車道！汽車道在外面懂不懂啦！」林女回嗆：「你不是要來逼我車嗎，你不是要撞我嗎來啊！這裡有寫禁行機車嗎？」，雙方就在路上你一言我一句後，男子又罵「你有病阿」，林女又說：「要不要叫警察！」，男子當下也回：「叫警察沒關係啊！來，停在路邊叫警察！」

轄區警方表示，接獲報案後到現場了解，但雙方各執一詞，林女要求男子調出行車記錄器佐證，但對方不肯，隨即要求警方調閱沿路監視器，但因公家監視器作用非在違規告發，且員警後續返所調閱監視器也未發現2部車同時出現的相關影像，因此林女才PO網尋求經過車輛的行車記錄器，而林女表示，目前暫時不提出告訴，但還是不排除未來會提告對方公然侮辱。

警方提到，該路段為混合車道，未發現雙方有違規行為，也表示如果林女提告，警局將依規定受理，並要求員警加強該路段巡邏，以維護用路人安全。

時間對我們來說完全沒用！

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