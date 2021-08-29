　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小周末到板橋大遠百！「餐廳外炸滿人」脫罩喝水吃東西：情況不妙

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今公布13例本土個案，其中一例是新北市板橋大遠百的櫃姐，業者28、29日緊急停業2天，新北市政府也要求約大遠百1500名員工進行篩檢，一名網友回憶週五到大遠百看到的狀況，每間餐廳都在排隊，而且家都聊得很開心，還有人拿下口罩喝水吃東西，「我看真的不是很妙」。

▲▼板橋大遠百。（圖／ETtoday資料照）

▲板橋大遠百有櫃姐確診。（圖／ETtoday資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在PTT發文，看到板橋大遠百傳出櫃姐確診，想起週五到大遠百買東西，許多餐廳門口都擠滿人，排隊等待內用，大家有說有笑，聊得很開心，就好像疫情根本不存在一樣，「我在那邊閃人群，好像特別與眾不同」，他還看到不少長者，不時拿下口罩喝水吃東西。

他也憤怒怒吼，「我還是想說出國的朋友你們真的太自私了」，身邊有個女性友人去歐洲玩，每天都在PO國外的風景照，根本沒有人戴口罩，「各位還是好好保護自己」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO週五到大遠百，發現人潮爆滿。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起網友熱議，「去墾丁高雄台南看看，那才真是人山人海」、「看到出遊都不戴口罩的人，覺得乖乖防疫的根本是白癡」、「拍照一堆人真的沒在戴口罩」、「中秋這一波還沒爆，別急」、「IG看一看，一堆都是今天出遊不戴口罩」。

9月1日開學日即將到來，不少網友也擔心，之後又會有新的一波，「大學還要開學嗎？全台人口流動」、「我們都很乖不敢亂跑，在外飲食，問題是要去工作上班，若同事假日到處跑，還是會有風險，難以想像下周開學後會怎樣」、「這樣雙北還確定要開學嗎？雙位數耶」。

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
快訊／北市2確診搭火車、捷運「這6縣市」趴趴走
盧廣仲遭催「把獎退回去吧」　讚《刻在》「demo就好聽」底下
快訊／金山海岸驚見女浮屍　「頭骨外露」卡礁岩
影／iPhone 13模型機開箱！　與前代差異一次看
小周末到板橋大遠百！「餐廳炸滿人」脫罩吃東西：情況不妙
曾有確診者足跡！「麵屋一燈」即日起停業3天
快訊／美返台年輕人「打2劑BNT確診」　曾到北北基、宜花桃遊
快訊／南港男「墜落大樓一樓」頭部重創命危！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「國旅券方案不應由旅行社主導」　旅宿全聯會向總統和閣揆喊話

差很大！機捷營運3大項不符合約標準　鐵道局扣包商逾7億工程款

「+0破功」暴升雙位數！　醫護粉專：很多人還沒降級已鬆懈

小周末到板橋大遠百！「餐廳外炸滿人」脫罩喝水吃東西：情況不妙

粉黛亂子草最後一天引搶拍！現場爆亂象　民眾脫口罩、闖紅線踩踏

「冬天買西裝」比喻復必泰！蔣萬安批現代版晉惠帝　陳時中回應了

立委呼籲29歲↓優先打BNT　陳時中：會想辦法讓他們盡早打到

暴增「10例家庭群聚」開學加嚴管理？　陳時中：不會

24歲好友搶到「莫德納殘劑」！眾人一看原因秒懂　曝內幕：不意外

2022桃園市長綠營要拿下「只有陳時中」？　本人親回最重要的一件事

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

「國旅券方案不應由旅行社主導」　旅宿全聯會向總統和閣揆喊話

差很大！機捷營運3大項不符合約標準　鐵道局扣包商逾7億工程款

「+0破功」暴升雙位數！　醫護粉專：很多人還沒降級已鬆懈

小周末到板橋大遠百！「餐廳外炸滿人」脫罩喝水吃東西：情況不妙

粉黛亂子草最後一天引搶拍！現場爆亂象　民眾脫口罩、闖紅線踩踏

「冬天買西裝」比喻復必泰！蔣萬安批現代版晉惠帝　陳時中回應了

立委呼籲29歲↓優先打BNT　陳時中：會想辦法讓他們盡早打到

暴增「10例家庭群聚」開學加嚴管理？　陳時中：不會

24歲好友搶到「莫德納殘劑」！眾人一看原因秒懂　曝內幕：不意外

2022桃園市長綠營要拿下「只有陳時中」？　本人親回最重要的一件事

台南疫情63天+0　黃偉哲：防疫也要防非洲豬瘟！

王思佳產後1個月穿「露肚上衣」　火辣全身照驚呆網：確定剛生完？

美出動「忍者飛彈」報復ISIS-K！至今只用過6次　射6利刃撕裂目標

雞排妹裡面什麼都沒穿！　一笑「D級巨球狂晃」…網全震暈了

滿嘴膠質感！台南人新推薦紅燒蹄膀便當　紅酒牛肉飯風味超獨特

中國網信辦狂出招！　老謝：經濟改善就「不怕被看衰」

北市2確診「感染源不明」！搭火車、捷運遊6縣市　吃拉麵、外帶甜點

「茶茶，我們不會忘記你的！」　7張圖與天使對話逼哭千人

「國旅券方案不應由旅行社主導」　旅宿全聯會向總統和閣揆喊話

陳冠宇固定周末登板　控制時間回家看女兒

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

今暴增23例確診「13本土、10境外」

今增13例本土！新北11例最多

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！　作者高EQ回應了

全台大學準備開學　各校措施一次看

「雙北暴增10例↑」慘了：全台景點擠滿人

熱褲妹等紅燈「做健康操」伸展！網看身材全歪樓

「BNT被神化」　他曝日本接種後死亡率

五倍券可望提前「開放預約」　時間曝光

「7萬姐」喊撐不住　女律師：由奢入儉容易嗎？

新北三峽10人家庭群聚！確診最小2歲

AZ開放預約「3小時登記過半數」

更多熱門

相關新聞

警政署旁怪男強索現金　女導播拒絕愛車遭踹

警政署旁怪男強索現金　女導播拒絕愛車遭踹

29日凌晨台北市中正區忠孝東路天津街口發生一起疑似街友酒後向民眾索討金錢、食物不成，憤而敲打車窗、出腿踹民眾車輛的離譜案件；當時任職某電視台的梁姓女導播正要外出上班，行經該處遭到陌生男子拍打駕駛座車窗、並問「你有沒有錢？有沒有吃得可以給我！」

快訊／脫口罩打球被抓包　侯友宜震怒：三重籃球場封場

快訊／脫口罩打球被抓包　侯友宜震怒：三重籃球場封場

民生國中路樹倒塌！　

民生國中路樹倒塌！　

立委呼籲29歲↓優先打BNT　陳時中回應了

立委呼籲29歲↓優先打BNT　陳時中回應了

高端疫苗接種率剩8成　陳時中曝2大原因

高端疫苗接種率剩8成　陳時中曝2大原因

關鍵字：

板橋大遠百餐廳PTT影音

讀者迴響

熱門新聞

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

今暴增23例確診「13本土、10境外」

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

今增13例本土！新北11例最多

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

女大生接種BNT亡！　南韓多起「年輕人猝死」案例

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

吃素巨陸龜「開葷吃掉小鳥」　罕見影片曝

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面