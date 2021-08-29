小周末到板橋大遠百！「餐廳外炸滿人」脫罩喝水吃東西：情況不妙

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今公布13例本土個案，其中一例是新北市板橋大遠百的櫃姐，業者28、29日緊急停業2天，新北市政府也要求約大遠百1500名員工進行篩檢，一名網友回憶週五到大遠百看到的狀況，每間餐廳都在排隊，而且家都聊得很開心，還有人拿下口罩喝水吃東西，「我看真的不是很妙」。

▲板橋大遠百有櫃姐確診。（圖／ETtoday資料照）

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原PO在PTT發文，看到板橋大遠百傳出櫃姐確診，想起週五到大遠百買東西，許多餐廳門口都擠滿人，排隊等待內用，大家有說有笑，聊得很開心，就好像疫情根本不存在一樣，「我在那邊閃人群，好像特別與眾不同」，他還看到不少長者，不時拿下口罩喝水吃東西。

他也憤怒怒吼，「我還是想說出國的朋友你們真的太自私了」，身邊有個女性友人去歐洲玩，每天都在PO國外的風景照，根本沒有人戴口罩，「各位還是好好保護自己」。

▲原PO週五到大遠百，發現人潮爆滿。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起網友熱議，「去墾丁高雄台南看看，那才真是人山人海」、「看到出遊都不戴口罩的人，覺得乖乖防疫的根本是白癡」、「拍照一堆人真的沒在戴口罩」、「中秋這一波還沒爆，別急」、「IG看一看，一堆都是今天出遊不戴口罩」。

9月1日開學日即將到來，不少網友也擔心，之後又會有新的一波，「大學還要開學嗎？全台人口流動」、「我們都很乖不敢亂跑，在外飲食，問題是要去工作上班，若同事假日到處跑，還是會有風險，難以想像下周開學後會怎樣」、「這樣雙北還確定要開學嗎？雙位數耶」。