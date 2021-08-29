工廠「水溝蓋」遭竊失主去報案　竊嫌正好到派出所借錢秒露餡

▲有慣竊前科的黃姓男子，跑到大寮區一家工廠外偷竊水溝蓋。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市大寮區一名31歲的黃姓男子，跑到一家工廠外偷竊水溝蓋，得手後到資源回收場變賣時，被店家發現有異拒收，他當場丟下離開，但因缺錢，竟跑到派出所借錢，不料警方當時正在受理店家及失主的報案，黃男卻自動送上門來，被當場識破他就是竊賊，不花費一絲力氣就抓到。

這起竊案是發生在21日下午1點30分左右，從失竊工廠提供的監視器畫面中，可以清楚看見，黃姓男子騎單車來到工廠外，一下車先徒手翹起水溝蓋，接著將厚重的水溝蓋搬上單車手把上，再若無其事地騎車離開現場，接著前往大寮路上的資源回收場變賣，因他無法清楚交代水溝蓋來源，遭店家拒收，他便丟下隨即離開。

▲黃姓男子在變賣水溝蓋時，遭店家拒收，隨後到派出所借錢時，被眼尖員警方發現他就是竊賊。（圖／記者吳世龍翻攝）

資源回收場的劉姓業者立刻前往大寮分駐所報案，當員警製作完筆錄後，著急的李姓失主也慌張跑進所內報案，指出他工廠外的水溝蓋失竊，並提供監視器畫面協助查緝，一比對確認後就是剛剛劉姓業者報案的水溝蓋。

巧合的是，31歲有慣竊前科的黃姓男子，這時剛好又來分駐所要借錢，人才一踏進所內，便被眼尖的員警發現，他就是監視器畫面中的那名竊賊，自動送上門來，不花費一絲力氣就將人抓到。

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