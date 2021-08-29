東洋代理BNT破局陳時中不後悔　賴士葆：被神格化自認不會犯錯

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者黃巈禾／台北報導

5月爆發社區群聚感染，短短3個月奪走800條人命，國內輿論開始討論，若中央流行疫情指揮中心去年接受東洋提出代理3000萬劑BNT疫苗訂單，是否不會有這麼多人喪命。不過，指揮中心指揮官陳時中27日表示不後悔。對此，國民黨立委賴士葆29日批評，陳時中被神格化，自認永遠不會犯錯。

陳時中27日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪，被問及沒將東洋3000萬記疫苗採購是否遺憾，他回應與東洋交涉，心中估計500萬劑至1000萬劑做談判，但指揮中心的社區組認為劑量太多，且冷鏈不完備，BNT疫苗解凍後只能保存5天，風險太高，後續他們提出200萬劑，東洋認為這樣的投資無法向股東交代，因此，交涉破局。

「問我後悔不後悔？我的答案是我不後悔。」陳時中表示，那個時間點不能全壓在同一廠牌的疫苗上，否則風險太高，「冷鏈問題、會不會成功，是兩個關鍵問題」。

至於BNT疫苗搶貨成功，有望提前抵台，陳時中26日在記者會說明，這批原本是上海復星訂的貨，由於中國尚未通知緊急使用授權，變成現貨大家都在爭取，無論是鴻海、台積電到慈濟，政府和民間共同努力爭取疫苗。

對此，賴士葆29日在臉書表示，東洋BNT破局以及直接向德國原廠採購，跳過上海復星大中華區BNT疫苗總代理，因此無法買到疫苗，若不是民間團體克服困難，台灣不會買到BNT，台灣疫苗至今不足，蔡政府仍宣稱台灣採購的疫苗足夠，不願開放地方政府及民間加入採購、捐贈疫苗的行列。

賴士葆指出，疫情趨緩，陳時中否認3＋11的決策造成防疫破口，以及判斷錯誤造成疫苗短缺，導致八百多人染疫死亡，從政治倫理的角度思考，早該有政務官下台負責，蔡政府官員集體戀棧，把官位坐好坐滿，沒人下台負責。

賴士葆認為，蔡政府以防疫優先為理由，掩護政務官失職的行政責任，現在又回到清零，蔡政府假裝忘記800多喪命的慘劇，聽陳時中大言不慚又霸氣表示不後悔，對於過去擋疫苗不只不會愧疚還邀功，真讓人聽不下去。