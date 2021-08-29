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最慘3生肖「4廠牌疫苗」都等不到！灌爆衛福部臉書：我們是孤兒嗎

▲疫苗預約登記平台。（圖／記者周姈姈攝）

▲於2001～2003年出生的大學生，慘淪疫苗孤兒。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者李佳蓉／綜合報導

公費疫苗預約平台昨（28）日新增BNT疫苗供18歲（含）以上民眾上網登記，不過首批BNT將優先供應12～17歲學生施打；高端向下開放須年滿20歲才可預約，讓今年滿18、19歲於2001～2003年出生，生肖分別屬蛇、馬、羊的網友慘淪「疫苗孤兒」，4大廠牌疫苗通通選不到。憤而到衛福部粉專留言表達不滿。

根據指揮中心公告的疫苗施打順序顯示，首批BNT疫苗，優先供應12至17歲學生在校施打、18歲1以上可自行至預約平台登記，而國產高端疫苗向下開放，僅需年滿20歲都可預約；不過許多18及19歲的網友悲觀認為，按照施打順序的話，根本等不到接種，形同淪為疫苗孤兒「完全被孤立」，4大主流廠牌（AZ、莫德納、高端、BNT）全都是看得到選不到。

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針對部分年紀民眾淪為疫苗孤兒，陳時中於28日防疫記者會上指出，18至19歲的民眾可以打AZ與莫德納疫苗，只是現在的年齡層還沒排到，「做這樣的安排非常痛苦」，因每個年齡層都有不同需要，高年齡層的風險較高，一般國家都先從高風險族群開始往下打。

最慘3生肖「4廠牌疫苗」都等不到！灌爆衛福部臉書：我們是孤兒嗎。（圖／截自衛福部粉專）

▲網友不滿淪為疫苗孤兒，怒灌衛福部粉專。（圖／截自衛福部粉專）

18、19歲慘遭孤立的網友紛紛湧入衛福部粉專留言抗議：「請問19歲什麼時候可以打到疫苗？高端開放20歲以上，AZ、莫德納還有這次BNT都是以年紀大往下打疫苗，我們19歲是孤兒嗎？」「我認為BNT學生打完應該從19歲往上打…憑什麼都是長到幼…中間的人都活該….」、「長幼有序都騙人的，20～35歲的就被你們一次又一次的跳過，從頭到尾的欺騙」。

也有網友狠酸，「19歲真的是疫苗孤兒、啥都登記了、但永遠打不到、差一個半月才滿20、所有可以詢問的單位都會告訴你不滿20歲不能打高端喔、AZ、莫德納慢慢等喔！BNT要18歲以下由學校統一施打喔！」

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