高端接種數蒸發60%！醫點出「關鍵2原因」：BNT剩多少給大家分？

▲開放BNT意願登記加上第七輪打AZ消息一出，讓預約打高端的接種人數瞬間蒸發60%。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

首批BNT疫苗即將來台！指揮中心昨（28）日開放18歲（含）以上民眾上網登記施打意願，板橋小兒科診所醫師張博揚昨晚就在臉書寫道，「果然BNT到貨以及下一輪打AZ的消息一出來，今日下午後的高端報到率只剩四成」，施打率瞬間蒸發60%。

由民間自購的BNT疫苗，首批約200萬劑預計於本月底、下個月初抵台！而指揮中心也於昨日下午2點開放民眾上預約平台登記施打意願，開放短短3小時就有超過197萬人選填有意願接種BNT。再加上今日上午10點接受第七輪預約AZ疫苗，只要符合7月19日前已登記AZ疫苗且尚未接種過疫苗的29歲（含）以上對象， 以及18歲以上有重大傷病的第九類對象皆可上網預約。

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▲醫師透露讓高端打氣急凍的關鍵原因。（圖／截自張博揚小兒科診所粉專）

小兒科醫師張博揚在粉專指出，「果然BNT到貨以及下一輪打AZ的消息一出來，今（28）日下午後的高端報到率只剩四成；但是BNT給學生打一打後，到底剩多少給大家分？刻意跳過高端，其實連下一輪的AZ也會被跳過啊！」

有網友也在發文下方表達個人看法：「其實我個人不太建議學生施打。應該是成年人集體來承擔打針風險形成保護力，保護孩童。」醫師張博揚也回應：「現在的狀況是打疫苗後只能保護自己免於重症死亡，大概無法沒有群體免疫保護沒打疫苗的族群這件事。」