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高端接種數蒸發60%！醫點出「關鍵2原因」：BNT剩多少給大家分？

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲開放BNT意願登記加上第七輪打AZ消息一出，讓預約打高端的接種人數瞬間蒸發60%。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

首批BNT疫苗即將來台！指揮中心昨（28）日開放18歲（含）以上民眾上網登記施打意願，板橋小兒科診所醫師張博揚昨晚就在臉書寫道，「果然BNT到貨以及下一輪打AZ的消息一出來，今日下午後的高端報到率只剩四成」，施打率瞬間蒸發60%。

由民間自購的BNT疫苗，首批約200萬劑預計於本月底、下個月初抵台！而指揮中心也於昨日下午2點開放民眾上預約平台登記施打意願，開放短短3小時就有超過197萬人選填有意願接種BNT。再加上今日上午10點接受第七輪預約AZ疫苗，只要符合7月19日前已登記AZ疫苗且尚未接種過疫苗的29歲（含）以上對象， 以及18歲以上有重大傷病的第九類對象皆可上網預約。

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 高端接種數蒸發60%！醫曝「關鍵2原因」：BNT剩多少給大家分？（圖／截自張博揚小兒科診所粉專）

▲醫師透露讓高端打氣急凍的關鍵原因。（圖／截自張博揚小兒科診所粉專）

小兒科醫師張博揚在粉專指出，「果然BNT到貨以及下一輪打AZ的消息一出來，今（28）日下午後的高端報到率只剩四成；但是BNT給學生打一打後，到底剩多少給大家分？刻意跳過高端，其實連下一輪的AZ也會被跳過啊！」

有網友也在發文下方表達個人看法：「其實我個人不太建議學生施打。應該是成年人集體來承擔打針風險形成保護力，保護孩童。」醫師張博揚也回應：「現在的狀況是打疫苗後只能保護自己免於重症死亡，大概無法沒有群體免疫保護沒打疫苗的族群這件事。」

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