染毒敗家子啃老不工作　超商搶婦人LV包！4路人合力壓制

▲婦人遭搶後驚魂未定（穿背心）。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名男子無業遊手好閒，又染上毒癮，在某家超商閒坐時，見一婦人拿名牌LV包，又提領3萬多元繳卡費，趁她低頭對帳單時，搶走包包奪門而出，她嚇得大喊「搶劫！」，店內2名男顧客也追出去，與見義勇為的路人合力將他壓制，警方訊後依搶奪罪移送偵辦。

據悉，59歲黃姓婦人28日下午3時許，到中和區民安街超商領了3萬多元，繳交信用卡、水電費，卻被店內閒坐的30歲施姓男子盯上，她繳完後走到座位區核對帳單，此時施男見她手拿名牌LV包，心想包內應該還有大量現金，直接從後面偷襲搶走名牌包後奪門而出。

▼施男被警方壓制。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃姓婦人被突如其來舉動嚇壞，大喊「搶劫！」，同店內黃、林2名男顧客見義勇為，跟著追出去，在追逐約100公尺後，與路人協力將他壓制後報警。施男還對警方謊稱住在樹林區，因疫情導致他失業，無力負擔房租被趕出門，才會下手行搶。

▼施男被依搶奪罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方通知施男父親到場，立刻戳破他的謊言，施父表示，他長期無業閒賦在家，整天遊手好閒又染上毒癮，因勸他要去找份工作，雙方起口角，施男憤而離家，豈知就接到兒子消息，竟是搶人包包，訊後警方將施男依搶奪罪移送新北地檢署偵辦。

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▼警方表揚協助抓人的黃姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）