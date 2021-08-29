　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國國藥疫苗效力差！　研究：突破性感染比輝瑞、AZ「高3到15倍」

▲▼中國國藥疫苗。（圖／CFP）

▲巴林研究發現，中國國藥疫苗的效力比其他疫苗低至少3倍。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著世界疫情持續燃燒、疫苗嚴重不足，中國疫苗已成為北京當局的重要外交工具。中東國家巴林最新研究發現，儘管中國的國藥疫苗能有效對抗Delta變種病毒，但在感染、住院和死亡方面的效力卻略遜於其他疫苗，尤其是對50歲以上人群的效力更是不如其他疫苗。

綜合外媒報導，巴林國內目前正在施打的疫苗分別有：中國國藥、輝瑞、AZ和俄羅斯「史普尼克-V」（Sputnik V）。然而，該國與美國哥倫比亞大學合作的研究發現，所有疫苗都能有效防止感染、住院和死亡風險，不過國藥的效力明顯比其他疫苗要低。

在所有接種疫苗後依舊染疫的病例中，接種國藥後病逝的百分比為0.46%、輝瑞為0.15%、AZ為0.03%，顯示輝瑞與AZ疫苗的效力比國藥高出了3至15倍，而「史普尼克-V」的效力則介於中間值。在預防感染和住院的效力上，4個疫苗的差異也與此相近，即使Delta變種病毒出現，這種趨勢也未改變。

▲▼中國國藥疫苗。（圖／CFP）

國藥效力較低的狀況尤其可見於50歲以上的人群，因為接種國藥疫苗的50歲人群，感染新冠、住院、重症和死亡的風險，都遠高於接種輝瑞疫苗的同齡人。在接種國藥後，50歲以上的人群死亡率為1.53%，而接種「史普尼克-V」和輝瑞的死亡率則分別為0.79%和0.69%，注射AZ疫苗的死亡率則為0%。

另外，在所有的新冠病例中，50歲以上未接種疫苗的患者死亡比例比接種國藥疫苗的人群高出3.8倍、比「史普尼克-V」高7.5倍，而AZ疫苗則未出現死亡病例，證明了國藥疫苗的效力是4款疫苗中最低的。

論文共同作者賈瓦德（Jaleela Al-Sayed Jawad）表示，儘管該國接種國藥的人數較多，因此可能在取樣上會影響分析結果，但數據依舊證實了，國藥疫苗在預防住院、重症和死亡方面的效力不如輝瑞與AZ，尤其是在Delta變種病毒出現的情況下與年長者的群體中。

►WHO配送1億劑中國疫苗！南非「嚇爆急拒絕」　原因曝光
►BBC主播打AZ後腦出血亡！　驗屍官證實併發症「與疫苗相關」
►中國棄單「復必泰」內幕曝！美媒：怕民眾動搖對國產疫苗信心

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
5年女友考上空姐「飛幾趟就分了」　眾人秒懂：正常
醫列BNT疫苗「6大優勢」：保護力最好！快預約
外送妹等紅燈「做健康操」！穿熱褲伸展　網看身材暴動
F.I.R.辣妻遭針孔偷拍！自曝加害者「是親近的人」崩潰
「最慘3生肖」灌爆衛福部臉書：我們是疫苗孤兒？
快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斬斷鎖鏈！韓國56歲性變態「弄壞電子腳鐐」逃亡　自首透露殺2女

莫德納又傳「疫苗混入異物」　日本沖繩接種站緊急喊卡

衝阿富汗救妻小！英計程車司機命喪機場恐攻　愛妻、2女兒也過世

中國國藥疫苗效力差！　研究：突破性感染比輝瑞、AZ「高3到15倍」

孩子的命不如狗！動保機構隨英軍包機撤離阿富汗　堅持「只帶貓狗」

美軍23歲女中士恐攻身亡！　安撫「阿富汗嬰兒」暖照卻成最後身影

搭撤離班機逃往英國！阿富汗26歲孕媽突陣痛　1萬公尺高空產女嬰

WHO配送1億劑中國疫苗！南非「嚇爆急拒絕」　原因曝光

英國「最後一架軍機」飛離喀布爾！　阿富汗駐軍20年宣告結束

中國棄單「復必泰」內幕曝！美媒：怕民眾動搖對國產疫苗信心

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

孫德榮打莫德納疫苗遇「不合理排隊」　控：工作人員亂來！...等到「差點拉在褲子上」

斬斷鎖鏈！韓國56歲性變態「弄壞電子腳鐐」逃亡　自首透露殺2女

莫德納又傳「疫苗混入異物」　日本沖繩接種站緊急喊卡

衝阿富汗救妻小！英計程車司機命喪機場恐攻　愛妻、2女兒也過世

中國國藥疫苗效力差！　研究：突破性感染比輝瑞、AZ「高3到15倍」

孩子的命不如狗！動保機構隨英軍包機撤離阿富汗　堅持「只帶貓狗」

美軍23歲女中士恐攻身亡！　安撫「阿富汗嬰兒」暖照卻成最後身影

搭撤離班機逃往英國！阿富汗26歲孕媽突陣痛　1萬公尺高空產女嬰

WHO配送1億劑中國疫苗！南非「嚇爆急拒絕」　原因曝光

英國「最後一架軍機」飛離喀布爾！　阿富汗駐軍20年宣告結束

中國棄單「復必泰」內幕曝！美媒：怕民眾動搖對國產疫苗信心

板橋大遠百1500員工篩檢結果未釐清　新北：今停業一天

去年還在前線對抗新冠肺炎　西班牙醫生勇奪帕運三鐵金牌

前英國球王穆雷美網首戰希臘超新星　「籤表非常不容易」

暑假前最後一衝！麗寶水陸樂園湧3000人　創疫情後開園新高

丫頭老公爆機場接前女友...認《黑澀會》最愛「她」　Sandy幫出氣！

高雄炒飯店半夜「餓鬼」闖入　不知遠端6隻眼盯著他看　

每人每晚875元！台南老爺行旅買一送一　大員皇冠生日有4用餐6折

決定不婚不生還要買房嗎？　網友一面倒推爆：以後還能拿來養老

張喜凱碰上游霆崴　運彩看好樂天勝富邦

夏日高山氣溫涼爽是陷阱　超強紫外線可能「烤」成番薯

國際熱門新聞

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

老師脫口罩上課　害班上學生確診

女大生接種BNT亡！　南韓多起「年輕人猝死」案例

空襲ISIS-K　五角大廈：炸死2人

生下「尖頭兒」被趕走！狠父還想殺了兒子

南非拒絕中國疫苗！　原因曝光

復必泰契丹內幕曝！美媒：北京怕民眾動搖

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

喀布爾機場恐攻　拜登警告24到36小時內恐再發生

網揪萬人上街抗議紐西蘭封城！　只一人到場

這1國是美國盟友卻扶植塔利班！成最大贏家

美國公布全球首例「鹿感染」　俄亥俄州白尾鹿染COVID-19

CNN專訪　ISIS-K指揮官曝內幕

她一離婚「姐姐秒失聯」超扯真相曝

更多熱門

相關新聞

BNT最新研究曝　醫列6大優勢：快去預約！

BNT最新研究曝　醫列6大優勢：快去預約！

首批BNT疫苗有望最快在月底前到貨，對此，精神科醫師潘建志今天（29日）列出BNT的6大優勢，「有家人朋友還沒有打疫苗的，請他們不要錯過機會快去預約。」

陳時中、王齊麟隔空合體呼籲1件事

陳時中、王齊麟隔空合體呼籲1件事

人命不如狗！動保機構包機撤離「只帶貓狗」

人命不如狗！動保機構包機撤離「只帶貓狗」

曾到深法、外縣市旅遊！美返台年輕確診者「陰轉陽」　北市證實足跡多

曾到深法、外縣市旅遊！美返台年輕確診者「陰轉陽」　北市證實足跡多

快訊／IZ*ONE張員瑛確診！

快訊／IZ*ONE張員瑛確診！

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情Delta變種病毒疫苗國藥巴林中國美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

吃素巨陸龜「開葷吃掉小鳥」　罕見影片曝

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

吳宗憲怒批年度金曲抄襲　酸盧廣仲《刻在》非原創

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面