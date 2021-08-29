孩子的命不如狗！動保機構隨英軍包機撤離阿富汗　堅持「只帶貓狗」

▲英國前海軍陸戰隊成員法辛堅持撤離阿富汗時，只能帶走貓狗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）占領阿富汗首都喀布爾後，美軍將於8月31日前完全撤離，而英國國防部透露最後一批英軍也完全成功撤離，英國軍方對於無法協助更多阿富汗人撤離表示歉意。不過，英國某動物慈善機構卻順利包機撤離數百隻貓狗。對此，阿富汗口譯人員淚訴，「難道我們比狗還不如嗎？」

根據《衛報》，英國前海軍陸戰隊成員法辛（Pen Farthing）成立動物慈善機構Nowzad，並在喀布爾設立動物收容所，英國國防部於當地時間周五（27日）晚間發布推特，稱喀布爾動物收容所創始人法辛在英國武裝部隊協助下，成功帶著140隻狗、60隻貓通過機場安檢系統，而他的包機在國防大臣指示下獲得政府許可。

▼英國前海軍陸戰隊成員法辛。（圖／達志影像）

不過，英國國防部在推特發文內，完全沒有提到在動物慈善機構Nowzad的當地工作人員與其眷屬的狀況。這使得法辛的運動雖獲得公眾支持，卻也受到部分人士批評與質疑。對此，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）表達不滿，認為高級指揮官在處理動保議題上耗費太多時間，應該將精力集中在處理人道議題。

據悉，法辛來自英格蘭埃塞克斯郡的一個海濱小鎮Dovercourt，約於2005年前往阿富汗服役，並在當地建立慈善機構與動物收容所，救助當地的狗、貓、驢，由於在塔利班攻陷喀布爾後，他堅持只能撤離貓狗，不願帶走收容所的工作人員，因此遭受抨擊。

▲有阿富汗口譯員問道，「我的5歲孩子難道比狗還不如？」（圖／達志影像）

英國國會下議院外交專責委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）透露，為英軍翻譯的阿富汗籍口譯員曾忍不住問道，「為何我的5歲孩子，比你們收留的貓狗還要不如？」

而英國國防部某官員接受《衛報》訪問時也痛罵法辛殘忍的決定，「他根本背棄了曾為他工作的阿富汗員工，在他的包機載滿貓狗時，美軍則是載著遭遇恐攻而罹難的13具同袍屍體。」

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