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WHO官網驚見「高端疫苗」！　驚人抗體數據曝光了

▲▼ 高端疫苗 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲高端疫苗施打情形 。（圖／記者劉亮亨攝）

文／CTWANT

國內疫情趨緩，疫苗接種持續進行，第六輪高端在23日開打，但由於疫苗是採用免疫橋接方式通過緊急授權，（EUA）尚未獲得國際認證，而且實際保護力還是未知數。不過，WHO專家最近在討論疫苗加強劑量時，竟出現高端的數據，引發一番議論。

WHO本月13日在官網發布一則新聞稿，內文提到各種新冠肺炎疫苗對變種病毒的保護力、保護期限和安全性等，探討是否需要加打「第3劑」。

▲▼WHO官網驚見「高端疫苗」！驚人抗體數據曝光了。（圖／翻攝自WHO）

▲WHO官網驚見「高端疫苗」！驚人抗體數據曝光了。（圖／翻攝自WHO

其中，可以看到高端疫苗的數據，若在第29天接種第2劑，體內抗體會在14天後來到494.85（IU/mL），隨後慢慢下降，在第119天達到76.59（IU/mL），如果在第209天接種第3劑，可以在大約一個月將抗體拉高到818.31（IU/mL）。

▼接種高端疫苗後的抗體數據。（圖／翻攝自WHO官網）

WHO官網驚見「高端疫苗」！接種後抗體數據曝光　專家說話了

對此，專家有不同看法，據《TVBS》報導，長庚大學新興病毒研究中心主任施信如認為，抗體下降是正常的，打其他疫苗也是一樣，抗體是讓身體有記憶力，好讓真的遇到病毒時做對抗。她表示，不打第3劑還是有保護重症的能力，以BNT疫苗為例，當面對Delta病毒時，保護力可能會從90％降到70％，還可能會傳染給其他人，但對防止住院和重症仍有90％以上的效果。

北市聯醫中興院區內科主治醫師姜冠宇則認為，這些疫苗在比較抗體下降數據時，如果單位相同，恐怕都難以抵擋新冠病毒，甚至是Delta變異株，研究也顯示，接種第3劑可以有效提升抗體量，並將抗體拉高維持更長的時間。

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