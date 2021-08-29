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還在羨慕網美的家？跟著「8個小心機」一步步把難搞廚房改造成超質感面貌

▲▼ 廚房,改造,居家,設計,BrightSide。（圖／pixabay）

▲居家抗疫好一陣子，不少閒不下來的人把改造心思動到廚房上。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

為了抗疫待在家，許多人在忙著WFH之際，也想把居家空間上上下下都整理一遍，然而其中最讓人「不知該從何下手」的，可能就是廚房了！廚房放置著形狀大小不一的碗盤與家電，因此不是平常維持整潔就好，透過一些選品的技巧與聰明的收納術，更是點亮這個空間可看性的關鍵。國外網站Bright Side整理出「讓廚房看起來像雜誌封面」的8種小心機，現在就把握微解封期間，把家裡廚房換個更清新的風格。

1. 挑選同一種顏色或風格的廚具碗盤
逛街看到喜歡的廚具碗盤，總是忍不住想多挑幾件嗎？Bright Side提醒，不論是購買昂貴精緻的家電或碗盤物件，重點都是一樣的，要注意新進的碗盤家電和家中品項的風格顏色是否匹配，一同擺出來的時候，才不會顯得突兀，也能讓飯菜看起來更加美味。

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▲▼廚房,改造,居家,設計,BrightSide。（圖／pixabay）

2.使用中性色毛巾
毛巾對於時時要維持整潔的廚房來說，是不可少的物件。選擇這些紡織品時，最好選擇中性或自然的色調，另一條再選擇活潑的印花款式，避免多條色澤繽紛的毛巾擺在一起，視覺感反而顯得更雜亂。依循這個原則挑選，就可以幫廚房增添時尚和迷人的外觀。

3.更換水龍頭
Bright Side表示，水龍頭不僅是一個供水的東西，還是室內整體的重要組成部分，選用得巧妙，就可以輕鬆地為廚房設計添加獨特的功能。除了偏高檔的非接觸式、造型俐落的銀色基本款式等，或許還可以選擇白色、黑色或古銅等時尚顏色，讓廚房看起來獨一無二。

▲▼廚房,改造,居家,設計,BrightSide。（圖／pixabay）

4. 將洗碗劑儲存在專用分配瓶中
就像酒店的洗浴空間總是把沐浴乳、洗潤髮品統一裝在同系列的分配瓶，讓整體空間看起來簡約有設計感，廚房必備的洗滌劑也需要利用這個模式裝飾空間，讓廚房的工作檯面看起來更有條理！

5.用窗簾/布簾裝飾玻璃櫥櫃
如果廚房櫥櫃裝有玻璃門，建議可以另外加裝窗簾或布簾，讓櫥櫃空間看起來更活潑、更有魅力，同時還可以避免被人透視櫥櫃裡的廚具。同時，Bright Side提醒，裝設在櫥櫃的窗簾/布簾，最好採用與窗戶窗簾一樣的面料，讓大空間保有整體一致性。

6、安裝與飾物顏色相稱的插座
老式插座用久了難免會泛黃或有污漬，如果插座顏色和廚房磁磚顏色有明顯差異，這些不搭軋的細節更是會被放大，破壞廚房整體印象。因此如果有必要裝修廚房，別忘了選擇與磁磚顏色互搭的插座，安裝隱藏式插座也是個不錯的解決方案。

7. 把瑣碎的雜物放入收納盒中
廚房雜物總是多且雜，不常用的物品一定都會堆疊在櫥櫃或抽屜裡，這時如果藉由收納盒把各種雜物仔細收齊，收納空間就不會看起來凌亂不堪，也更容易保持櫥櫃、抽屜等空間的整齊有序。

▲▼廚房,改造,居家,設計,BrightSide。（圖／pixabay）

8.用鮮花裝飾廚房
擺一束鮮花在廚房飯桌上，可以讓已經整理過的廚房，看起來更煥然一新！新鮮盎然的花朵，能讓整個房間看起來更充滿活力與過節的慶祝氛圍，也能大大提升家人的心情。

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關鍵字：

廚房改造居家設計BrightSide

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