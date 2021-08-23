新冠確診病患大鬧醫院　頭痛睡不著破門搭捷運逃離下場曝

▲陳姓新冠肺炎確診者因頭痛睡不好，大鬧仁愛醫院隔離病房遭警壓制。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市立聯合醫院仁愛院區6月發生1名新冠肺炎確診者逃離事件，陳姓男子因為頭痛睡不好，擅自離開隔離病房，向醫師討安眠藥時，情緒失控打破隔離病房的大門玻璃，被壓制帶回病房後，又趁沒人注意時溜去搭捷運，害市民都可能因此被他感染，台北地檢署23日依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》將陳男起訴。

起訴指出，70歲的陳男5月30日就因為眩暈、頭暈，感覺發燒，左手麻等症狀，到仁愛院區急診就醫，當時醫師囑咐進行核酸檢測，並要求陳男回家等檢測結果的同時，進行居家隔離，後來陳男接獲通知自己確診了，卻又在6月2日凌晨因為覺得頭痛，就違反居家隔離，自己騎腳踏車就近到萬華分局龍山寺派出所，請警察協助就醫。

▲陳男被施打鎮定劑後暫時歇息，沒幾個小時清醒後，偷溜出院搭捷運回家。（資料照／記者張君豪翻攝）

陳男搭救護車抵達仁愛醫院後，醫師確認他先前已經被檢測為新冠肺炎確診，直接安排他住進急診室外的隔離組合屋進行治療，沒想到當天半夜，陳男因為頭痛失眠，沒戴口罩想離開病房，要求醫生幫他開安眠藥，並因情緒失控，持拐杖把組合屋的大門玻璃打破，警方趕到壓制陳男，由醫護施打鎮定劑後帶回病房。

到了2日上午8點左右，陳男醒來，趁沒人注意的時候，偷偷溜出組合屋，直接到捷運大安站搭上往龍山寺站方向的列車，回到萬華住處，警方獲報後循線查緝，在下午1時30分將人逮捕到案，期間導致其他路人、捷運族都承受染疫風險，涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》，以及《刑法》毀損等罪。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

派出所出現「大老鼠」 他啃拘留室護墊牆警驚呆！上回燒法院公告

郝龍斌、楊志良聲請暫停高端EUA 法院駁回：有助疫苗多樣選擇

快訊／新店鞭炮哥起訴了！車禍埋火線 女遭尾隨潑糞誣染疫