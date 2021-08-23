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新冠確診病患大鬧醫院　頭痛睡不著破門搭捷運逃離下場曝

▲大安警分局瑞安所放任沒穿防護衣的黃姓警員到場壓制確診者相當危險。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓新冠肺炎確診者因頭痛睡不好，大鬧仁愛醫院隔離病房遭警壓制。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市立聯合醫院仁愛院區6月發生1名新冠肺炎確診者逃離事件，陳姓男子因為頭痛睡不好，擅自離開隔離病房，向醫師討安眠藥時，情緒失控打破隔離病房的大門玻璃，被壓制帶回病房後，又趁沒人注意時溜去搭捷運，害市民都可能因此被他感染，台北地檢署23日依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》將陳男起訴。

起訴指出，70歲的陳男5月30日就因為眩暈、頭暈，感覺發燒，左手麻等症狀，到仁愛院區急診就醫，當時醫師囑咐進行核酸檢測，並要求陳男回家等檢測結果的同時，進行居家隔離，後來陳男接獲通知自己確診了，卻又在6月2日凌晨因為覺得頭痛，就違反居家隔離，自己騎腳踏車就近到萬華分局龍山寺派出所，請警察協助就醫。

▲大安警分局瑞安所放任沒穿防護衣的黃姓警員到場壓制確診者相當危險。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男被施打鎮定劑後暫時歇息，沒幾個小時清醒後，偷溜出院搭捷運回家。（資料照／記者張君豪翻攝）

陳男搭救護車抵達仁愛醫院後，醫師確認他先前已經被檢測為新冠肺炎確診，直接安排他住進急診室外的隔離組合屋進行治療，沒想到當天半夜，陳男因為頭痛失眠，沒戴口罩想離開病房，要求醫生幫他開安眠藥，並因情緒失控，持拐杖把組合屋的大門玻璃打破，警方趕到壓制陳男，由醫護施打鎮定劑後帶回病房。

到了2日上午8點左右，陳男醒來，趁沒人注意的時候，偷偷溜出組合屋，直接到捷運大安站搭上往龍山寺站方向的列車，回到萬華住處，警方獲報後循線查緝，在下午1時30分將人逮捕到案，期間導致其他路人、捷運族都承受染疫風險，涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》，以及《刑法》毀損等罪。

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