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社會 社會焦點 保障人權

生日險變忌日！男血壓過低倒臥廚房3天　好友傳訊慶生成救命符

▲警消人員破門而入搶救獨居男。（圖／蘆竹警分局提供）

▲警消人員持工具破門而入搶救獨居男。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

患有慢性疾病史的52歲廖姓男子獨自居住桃園蘆竹區，他的陳姓友人祝賀生日快樂卻遲遲無回應且已失聯三天，朋友和家屬擔心發生意外，因此報警求助。當警消人員破門而入後，發現廖男疑因血壓過低倒臥在廚房，已經奄奄一息，於是趕緊將他送醫，廖男靠著堅強求生意志撑過3天，再經過醫院4天搶救驚險救回了一命。

▲▼警消救護人員將癱軟無力的廖男抬上擔架送醫急救。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼警消救護人員將癱軟無力的廖男抬上擔架送醫急救。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼警消救護人員將癱軟無力的廖男抬上擔架送醫急救。（圖／蘆竹警分局提供）

廖姓男子平日和朋友在網路社交媒體互動頻繁。一位陳姓好友在21日如往常般的傳訊問安和他聊天都沒收到回應，23日是廖男的生日，陳姓友人再度傳訊息要祝賀他生日快樂，廖男仍舊沒有回應。

陳姓友人察覺有異，於是便聯繫廖男胞兄，趕往其住處查看。最後在無人應門的情況下，廖男胞兄決定報警求助，由警消人員持破壞工具強行破門進入屋內查看。眾人進入屋內後，果然發現廖男倒臥在廚房，幸好意識清楚但身體癱軟無力。蘆竹分局南崁派出所警員陳彥凱、劉大任於是趕緊協助救護人員，將廖男抬上擔架，送往敏盛醫院搶救。

廖男靠著自己堅強的求生意志，撐了3天，終於盼到警消人員前來救援。在經過醫院4天的治療後，挽回了一命，目前健康狀況也已恢復穩定。蘆竹分局呼籲，家中如有健康隱憂者，應多給予關心並保持密切注意，以免發生意外。

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