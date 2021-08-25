廚房傳「詭異怪聲」3個月！她找來源嚇傻崩潰…過來人揭密了

▲有網友指出，家中廚房不斷傳來不明怪聲，讓她相當害怕。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

家中難免會出現一些小生物，但若牠們不斷發出聲音，又不知道藏在哪，恐怕就會令人相當害怕。一名網友在臉書表示，家中的廚房已經連續3個月傳出詭異怪聲，但家裡從來沒有養寵物，讓她相當害怕，同時也擔心媽媽一個人在家，若不小心被嚇到恐怕會出什麼意外，發文求救「該怎麼辦？」引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，家中的廚房這3個月時不時會聽到像是青蛙的「呱呱聲」或是「咕咕聲」，而且有時偏向瓦斯爐，有時偏向流理台。按聲音來源，原PO和媽媽推測聲音應該是在廚房流理台下櫥櫃裡，但又不知該如何是好，讓她相當無助。

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▲原PO尋找怪聲來源，發現可能是從廚房流理台下的櫥櫃傳出。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO指出，她的家中從來沒有養寵物，也因為聲音時不時出現，因此都不敢打開下方櫥櫃，「超級無敵害怕一不小心打開，會有可怕的生物衝出來亂竄，我不敢抓，也沒有人可以幫忙。更重要的是，平常我上班，家裡只剩老媽媽，我不能冒著她被嚇的風險而有什麼意外。」發文求問網友，「能不能告訴我那可能是什麼生物？我該怎麼解決這件事情？」

文章一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言，「檢查看看是不是抽油煙機管道被小鳥入住了」、「七月半正常的，可能是地基主」。另外，也有不少人認為可能是「壁虎」，「我想應該是壁虎，通常晚上很容易聽到牠的叫聲」、「若是咕～咕聲有點像鳥叫，那就是壁虎」、「壁虎是好的，會吃蟑螂」、「是壁虎，會吃害蟲，不用怕」。

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