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美味與造型兼具　中秋送禮讓你送到心坎裡

▲中秋佳節就要到來，不少民眾已經開始在思考要買些什麼來送給親朋好友獻上祝福。也有業者推出了新口味月餅禮盒，希望擄獲民眾味蕾。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者張凱喨）

中秋節就要到了！兼具傳統與品味經歷超過半世紀，滿載傳統經典口味的奇華餅家，一直是許多消費者喜愛的品牌。奇華餅家業務副理陳柏偉說，「台灣奇華秉持著香港奇華80年的製造手藝，在台灣經營超過40年。堅持用料一定選用最頂級實在的食材，而且沒有添加防腐劑，這是我們最大的特色。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲奇華餅家月餅兼具傳統與品味。（圖／記者張凱喨攝，下同）

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車廂內出現創意8字形蛋捲品牌「六月初一」，無論外型或口感都別具心意，送禮或自用都適合。還有源自1986年半島酒店獨家配方秘製，品嚐過就難忘好滋味的半島精品月餅禮盒，精緻設計更顯高貴典雅。半島精品總監汪居庸說，「映月禮盒部分，是今年新的商品。這個禮盒裡面有八顆奶黃月餅之外，還有普洱茶。一面賞月的同時跟家人一起吃著月餅和品茗，相當愜意。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲半島精品的映月禮盒有月餅以及茶飲可與家人一起享用，享受美好賞月時光。

隨著疫情逐漸趨緩，踏出家門一定要讓自己華麗回歸一下！華語嘻哈教父「熱狗」攜手同門饒舌好聲音「江靜」展現New Balance 5740撞色拼接美感，展現流行新態度。

而如果你現在還是在居家辦公，具有時尚外型的兄弟事務機雙面無線傳真事務機，以及商用雙面網路雙紙匣傳真事務機，輕巧不佔空間，還擁有智慧預測系統可以輕鬆掌控印量，讓你在家就能輕鬆解決文書處理問題。就算是宅在家裡也不用擔心會無聊。twitch用前所未有方式，讓你可以隨時體驗喜愛的遊戲，還可以觀看實況並與世界各地熱血玩家聊天。還有「三國志霸道」MMO即時戰鬥模式，讓玩家可以真實感受三國時期亂世的龍爭虎鬥。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲New Balance 5740新潮撞色拼接，受到許多民眾喜愛。

趁著宅在家時光，吃零食一面學習理財充實自我成長。台灣人壽與國內知名食品公司跨界合作，聯手推出全新口味「年輕的美角味」，再透過金句，展現年輕新世代理念。還有像小資族或理財新手，時常在理財過程遲遲不知道怎麼跨出第一步，國泰證券定期定額存股，每個月一千元，讓你有機會輕鬆成為存股達人。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲台日友好再升溫，日本民眾為東奧與帕運的台灣選手加油。

無論疫情時，甚至311大地震，台日雙方展現友好。日本更推動接待城市計畫，選擇台灣作為接待對象，同時也替東奧與帕運的台灣選手集氣加油。各界也都期盼著疫情能盡快結束，東森集團支持公益不遺餘力，更攜手北捷與80大企業齊喊「加零！」，向社會傳遞愛與正能量。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

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