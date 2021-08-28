兄弟稱沒錢辦喪禮！媽媽妹妹「已埋屍後院」　警到場卻被屎尿嚇壞

▲美國一對兄弟檔坦承埋了媽媽與妹妹，警方預計到他們家中後院進行開挖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

美國伊利諾伊州警方27日表示，一對住在芝加哥外郊城鎮的兄弟檔坦承，他們將意外身亡的母親與病死的妹妹的遺體埋在家中後院，但由於兄弟倆曾將母親的死因說成感染新冠肺炎，又是說他們害怕染疫，加上沒錢辦喪禮才會出此下策，前後說法不一，目前已朝謀殺方向偵辦，預計在當地時間28日到現場開挖。

根據美國CBS、美聯社報導，這對兄弟年齡約在40歲出頭與50歲出頭，住在芝加哥西南部里昂斯（Lyons）一處雙層住宅，警方從自來水局報告中得知，這棟房子1年以上沒有使用自來水，天然氣與電氣使用量也極低，於是在26日前去進行健康檢查。警方表示，循地址抵達後發現，住宅2層樓囤積著滿滿的生活用品、好幾個裝有尿液的大玻璃瓶、雜亂無章的個人物品，地板滿是糞便、碎屑。

警方解釋，因為從地板到天花板都塞滿物品，沒有一個馬桶能使用，玄關、後門、所有房間都被垃圾和箱子堵住，只有數隻貓狗在中間來回穿梭，警方被迫從窗戶進入屋內與這對中年兄弟進行交談。里昂斯警察局長赫立恩（Thomas Herion）說，「我從來沒有見過如此糟糕的生活條件，感覺上已經持續很長時間。」鄰居也表示，「雖然知道這戶有住人，但幾乎沒看過他們走出家門。」

▲兄弟倆宣稱後院就是埋屍地點，但由於目前尚無證據，還不能將兩人逮捕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

兄弟倆供稱，年過7旬的母親2015年被患有精神疾病的40多歲妹妹推下樓梯後死亡，而妹妹隨後於2019年因病去世，因為他們害怕得新冠肺炎又沒有錢辦喪禮，便直接將屍體埋在後院。赫立恩說，其中一人甚至非常詳細地說明了是如何包裹屍體、挖洞以及埋屍位置，但當局並無這些女性的死亡紀錄，因此警方將在當地時間27日用無人機空拍，28日上午進行開挖，希望能找到證據。

由於兄弟倆曾將母親的死因說成新冠肺炎，前後說法不一，警方正朝著謀殺案件的方向偵辦調查，但在確定犯罪之前，尚未將兩人起訴或逮捕。不過，據伊利諾伊州法律規定，隱瞞死亡事實屬於重罪，隱瞞殺人更是三級重罪，一旦找到屍體，這對兄弟就會遭到拘留。據赫立恩說法，這兩名男子已被送到醫院進行精神與健康評估，目前住在一家飯店，而其中一人有健康方面的問題。

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