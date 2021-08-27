滿街雞排攤卻不見炸豬排！　老饕點出「3關鍵」：都市傳說

▲在台灣通常要到餐廳或便當店才能享用炸豬排。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣作為小吃王國，臭豆腐、珍珠奶茶、炸雞排等都是民眾喜愛的夜市美食，不過就有網友納悶，炸雞排攤隨處可見，為何台灣人也愛吃豬肉，豬排攤卻寥寥無幾？對此有老饕點出3大關鍵，引發鄉民熱議。

一名網友在PTT八卦版以「為什麼炸豬排沒像雞排一樣流行」為題發文，提到雞排可以說是平民小吃，而豬排味道不錯，也是每個家庭常見的食材，因此讓他很困惑「為什麼只有雞排店林立，而沒有在賣炸豬排呢？」

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▲網友好奇提問為何台灣豬排攤不像雞排攤一樣四處可見。（圖／翻攝自PTT）

文章一出即引發熱議，有網友認為，問題在於豬排單吃很奇怪，「豬排要配飯」、「豬排要配飯跟咖哩」、「豬排要有起司」、「豬排感覺不配飯很奇怪」、「日式豬排要配白飯啊」、「豬排真的很少單吃的，我反而炸雞排不會配飯吃」、「豬排單吃我也會覺得怪怪的」。

就有內行網友分析原因，點出豬排攤沒有雞排攤來得多有3個關鍵，分別是「飲食習慣」、「技術門檻」及「成本考量」，所以街頭小吃幾乎看不見炸豬排攤。

還有網友留言表示，「雞排口味比較穩定，豬排好吃難吃差異大」、「適合豬排的里肌腰內，比雞胸貴太多」、「雞肉較便宜，而且雞胸肉肉質都差不多」、「豬排沒處理好，味道超噁」、「成本、技術差太多，炸豬排連硬體設備要求都來的比較高，路邊怎麼可能隨便都有」。