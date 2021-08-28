搶勾BNT平台當機！陳時中籲「等一等」：跟搶票不一樣

記者嚴云岑／台北報導

200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，除了保留120萬劑給學生施打，剩下約80萬劑將開放給1至10類對象，午2時就會重啟疫苗登記平台，並加入BNT疫苗選項，但平台一重啟就當機。指揮中心指揮官陳時中表示，「這跟搶票不一樣」，相信等一等系統就會比較順了。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日表示，BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，除了保留120萬劑優先給12-18歲學生優先施打，其餘的80萬劑會根據進貨量，依照1至10類對象按年齡層往下打。

針對平台當機，陳時中表示，大家真的不用急著今天下午登記，也不會因為意願登記快慢安排施打順序，「這跟搶票不一樣」，相信等一等系統就會比較順了。指揮中心發言人莊人祥也表示，應該是瞬間湧入的人比較多，今天過後應該會越來越順。

至於120萬劑BNT，陳時中解釋，將比照流感疫苗，直接到校園進行接種，先前在施打流感疫苗時已有相關經驗，但學生未成年，還需要家長同意書，之後會盡快進行相關作業。今日下午2點將重啟疫苗登記平台，並且加入BNT疫苗選項，請民眾盡速完成意願登記。

BNT到貨在即，也讓不少支持mRNA疫苗者十分期待，但莊人祥提醒，下午平台重啟後，只要加勾BNT選項即可，先前勾選過的品牌則建議不要取消，因為按照預約平台邏輯，取消視同放棄，將由下一順位者遞補，等同重新排起。

指揮中心已宣布，第七輪將接種AZ疫苗，會保留部分給第二劑接種，其餘就按照1至10類依年齡往下開，而第五輪AZ已開放到38歲中壯年，第七輪勢必有更多年輕族群打得到。但指揮中心強調，勾選也不代表一定打得到，會依照類別、年齡做做分配，符合資格才能預約接種。