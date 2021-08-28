政大旁賣「神秘越南月餅」　老闆：聽說很好賣...被揪全送驗

記者邱中岳／台北報導

移民署專勤隊27日會同台北市衛生局人員，在政治大學附近的越南雜貨店，查獲標示來源不明的越南豬肉製月餅，也由北市衛生局帶回檢驗，是否含有非洲豬瘟病毒。

移民署表示，接獲線報在文山區，靠近政治大學附近的越南雜貨店，販售含有豬肉製的越南月餅，警方前往查緝發現月餅成分標示不明，將近5公斤的月餅帶回檢驗。

▲移民署前往政大附近的越南商家，查扣近5公斤的越南月餅。（圖／記者邱中岳翻攝）

現場的林姓老闆也無法交代月餅來源，也沒有辦法提供相關的購買證明，只是聽說「這款賣很好」，所以才向同鄉購買販售，並不清楚裡面成份有什麼，目前也將由衛生局帶回檢驗。

北市專勤隊隊長林財榮表示，多數鄰近國家已為非洲豬瘟疫區，近期國 內也檢驗出多起肉製品帶有非洲豬瘟病毒，呼籲民眾切勿購買來路不明或標示不清的豬肉產品。

▲移民署前往政大附近的越南商家查扣月餅，老闆說「聽說很好賣，所以才跟同鄉進貨」。（圖／記者邱中岳翻攝）

若輸入未經檢疫合格的豬肉製品，依據「動物傳染病防治條 例」可處 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 300 萬元以下罰金，切勿心存僥倖， 以身試法，國人食安健康及優質臺灣豬需要全民一起來守護。

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