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陳樹菊阿嬤「再捐1500萬」設慰助基金　紀念難產過世的母親

▲台東愛心菜販陳樹菊捐出值1600萬的儲蓄險給台東基督教醫院及馬偕醫院設立急難醫療基金。（圖／記者鄭有財翻攝）

▲陳樹菊先前曾捐出價值1600萬的儲蓄險，給台東基督教醫院及馬偕醫院設立急難醫療基金。（圖／資料照）

文／中央社

台東縣政府27日指出，台東愛心賣菜阿嬤陳樹菊28日將再捐出新台幣1500 萬元給台東縣政府，藉以成立「生產暨急難慰助基金」，紀念她難產過世的母親。

陳樹菊民國107年初因生病退休，當年的國慶日參加台東縣政府升旗典禮，在典禮中她捐出2張當時價值1600萬元的保單，委託台東馬偕、台東基督教醫院成立「陳樹菊醫療貧困暨癌友關懷基金」等基金，希望拋磚引玉助偏鄉醫療。

台東縣政府今天通知，明天陳樹菊將再捐出1500萬元成立「生產暨急難慰助基金」。

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台東縣政府表示，陳樹菊將捐贈新光人壽安佳增值終身還本壽險保單、總值新台幣1500萬元，紀念她母親，目的是希望在多元現行生育政策，保障婦女福利與救助機制方案，降低懷孕過程風險，給予孕婦支持與安全，以及關注孩童成長關懷與助學。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，陳樹菊阿嬤說因為其母親難產不幸過世，陳樹菊為了紀念母親，才會想幫助需要的人，並已與社會處討論相關使用細節。

陳淑蘭指出，社會處將成立專戶，主要給弱勢產婦醫療及不幸難產過世產婦的孩子，做為助學金及慰問金，直到孩子滿12歲止。

陳樹菊國小六年級時，因家貧拿不出保證金，母親難產而與腹中胎兒同亡。陳樹菊年長後因接觸佛教，虔心禮佛，積極助人，包括捐贈母校仁愛國小建圖書館、認養貧童等，獲得時代雜誌2010年度百大人物、菲律賓麥格塞塞獎等殊榮，被譽為台灣之光。

陳樹菊107年退休時曾表示，留下1棟房子及一些積蓄養老就夠了。她賣菜賺了台東人56年的錢，當然要回饋台東，若不是台東人來買她的菜，她哪有錢可存，現在退休了有飯吃就好，錢是身外之物，她來到這世上是空空的，人走了也是去空空，沒甚麼好心疼的。

▼陳樹菊不僅是愛心菜販，還被稱作「台灣活菩薩」。（圖／市府提供）

▲▼颱風毀母校「仁愛國小」，愛心菜販陳樹菊捐30萬。（圖／市府提供）

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