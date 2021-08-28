快訊／18至20歲慘淪「覆蓋率斷層帶」　10英系綠委籲：BNT由下往上打

▲民進黨英系立委再發串連行動。（圖／翻攝自羅致政臉書）

記者呂晏慈／台北報導

首批BNT疫苗即將抵台，疫苗預約平台新增BNT選項，28日下午2點起重新開放民眾意願登記。10名民進黨英系立委劉櫂豪、陳明文、羅致政、江永昌等人，下午透過臉書再發聯合聲明呼籲，這次「該換年輕人上」，主張由12至18歲優先施打BNT疫苗，18至20歲也同步預約施打，以完成全民覆蓋無缺口的目標。

英系立委近期頻頻對行政部門出招，陸續串連呼籲「五倍券全民免付」、「高鐵增班次」，曝光度大增。10位民進黨英系立委劉櫂豪、羅致政、陳明文、蔡易餘、王美惠、江永昌、吳玉琴、邱泰源、莊瑞雄、蘇治芬，以及民進黨立委管碧玲，還有新北市議員鄭宇恩、黃俊哲、鍾宏仁、周雅玲、彭佳芸、廖宜琨等人，今天紛紛再透過臉書，呼籲「BNT疫苗來了、該換年輕人上」。

英系立委主張，BNT 疫苗在公私合作下進來台灣，開學之際可供12至18歲的青少年施打，其他疫苗也逐步往下施打，但獨漏18至20歲之間，因此，為完成全民覆蓋無缺口的目標，主張「12至18歲優先施打，18至20也同步預約施打」。

實際上，早在今年8月中旬，英系成員之一的江永昌就率先呼籲，全國12至18歲的青少年共147.5萬人，就算把23歲以下的大學生計入，也不過286.2萬人；每人施打兩劑約共需572.4萬劑，顯然不會用盡台積電、永齡、慈濟訂購並將陸續到貨的1500萬劑，因此指揮中心仍然必須全盤考量BNT疫苗的接種規劃。

江永昌建議，不一定非要因循其他疫苗供年長者優先施打的模式，而是完整討論將BNT疫苗依年齡往上施打的可行性，因為12至23歲的學生族群需要一個有群體保護力的校園環境，但年齡位於18至20歲的學生，想預約莫德納遙不可及，而AZ跟高端都未經試驗而被排除接種，若BNT由12歲起依序往年齡高者施打疫苗，正可以補足18至20歲的「覆概率斷層帶」。